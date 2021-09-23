رقم تاريخي.. العروبة يوقف قطار العين

معتز الشامي (دبي)

تمكن العروبة من إيقاف سلسلة انتصارات العين، بعدما عاد في الشوط الثاني وقلب تأخره بالثلاثة في الشوط الأول إلى تعادل مستحق بثلاثية، خلال 54 دقيقة هي عمر الشوط الثاني، بالإضافة إلى 9 دقائق وقتاً بدل الضائع، الذي شهد تسجيل علي مدن هدف التعادل في الدقيقة 90+9.

سجل أهداف العين في الشوط الأول لابا كودجو في الدقائق 29,38، و43 من ركلة جزاء، بينما عاد العروبة وسجل علي مدني هدفين بالدقائق 59 و90+9 بالإضافة لسعيد عبيد سجل هدفاً بالدقيقة 68.

المباراة شهدت تسجيل أرقام تاريخية لكلا الفريقين رغم انتهاءها بالتعادل، وهي المرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، يفشل العين في الفوز بعد تقدمه بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، ما يعكس قيمة النقطة الثمينة التي خرج بها أصحاب الأرض.

كما بات العروبة أول فريق يحوّل تأخره بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، لتعادل في نهاية المباراة منذ أن فعلها الوحدة أمام الجزيرة عام 2014.

وبالعودة للمباراة فقد شهدت سيطرة للعين في الشوط الأول، وترجم تلك السيطرة إلى «هاتريك» لـ«الخطير» لابا، الذي واصل مسيرته الناجحة بقميص البنفسج في الظهور الـ46 الشخصي له مع العين، والذي شهد رفع رصيده خلال تلك المسيرة إلى 41 هدفاً متخطياً عمر عبد الرحمن وسبيت خاطر في تاريخ قلعة «الزعيم»، كما صنع 8 حتى الآن.

أحكم «الزعيم» سيطرته على مجريات الشوط الأول واستطاع أن يمنع خطورة أصحاب الأرض طيلة 45 دقيقة، رغم بعض المحاولات التي قام بها الأخضر، ولكن دون خطورة حقيقة، قبل أن يتبدل الحال في الشوط الثاني نتيجة لاطمئنان العين للنتيجة والخروج بالنقاط الكاملة.

وتمكن علي مدن من تقديم أوراق اعتماده بقوة في هذه المباراة التي جاءت لترجمة جهوده هذا الموسم بشكل عام وفي المباراة على وجه التحديد، عندما سجل هدف فريقه الأول من ركلة جزاء بالدقيقة 59، وعزز سعيد عبيد بتسجيل الثاني من تمريرة تلقاها داخل المنطقة من كنجسلي، بالدقيقة 68، لترتفع طموحات أصحاب الأرض ويضغطون بكل خطوطهم مقابل ارتباك دفاعي واضح في الخطوط الخلفية للعين.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت البدل الضائع تلقى مدن تمريرة من أقصى الجهزة اليسرى لمنطقة الـ18 وسدد بقوة سكنت شباك خالد عيسى الذي لم ينجح في التصدي لتسديدة كانت في المتناول.