بوتكير ينقذ «الإمبراطور» أمام «النمور»

فيصل النقبي (كلباء)

خطف مهاجم الوصل ويليام بوتكير هدف التعادل الثمين في الوقت بدل الضائع ليعود فريقه بنقطة من المواجهة أمام اتحاد كلباء من اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة وانتهى بالتعادل 1-1.

وكان «النمور» قد افتتح التسجيل عن طريق المهاجم أحمد عامر في الدقيقة 40 من الشوط الأول، ليدرك «الإمبراطور» التعادل في الوقت القاتل، ليضيف كلا الفريقين نقطة في جدول الترتيب.

وهذا التعادل هو الخامس بين الفريقين في عصر الاحتراف والثالث لهما في الدوري في الجولات الخمس الماضية ويصل اتحاد كلباء للنقطة الثالثة، وهي النقطة السادسة للوصل.

وحاز المهاجم الشاب أحمد عامر النقبي على نجومية اللقاء خلال الشوط الأول بعد أن سجل هدفاً جميلاً في مرمى إبراهيم عيسى من ضربة حرة مباشرة، وقدم خدمة من ذهب لمدربه بعد غياب مهاجمه الأساسي التوجولي بينيل ملابا المصاب حيث اعتمد عليه كبديل.

ولم ينجح لاعبو الوصل طوال المباراة من تسجيل التعادل حتى الوقت بدل الضائع الذي نجح خلاله ويليام بوتكير في تسجيل هدف التعادل وهو أول أهدافه في الدوري بعد صيام أربع جولات كاملة.