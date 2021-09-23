الوحدة يقترب من جناج سبورتينج براجا

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب الجناح البرتغالي فابيو مارتينز (28 عاماً) لاعب نادي سبورتينج براجا في طريقه إلى نادي الوحدة الإماراتي، ليتم قيده ضمن المحترفين الأجانب قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية في 4 أكتوبر المقبل.

وبحسب صحيفة «أبولا» البرتغالية، فإن الوحدة وضع 3 ملايين يورو على طاولة النادي البرتغالي، الذي كان قد أعار مارتينز إلى الشباب السعودي الموسم الماضي، حيث خاض معه 28 مباراة وأحرز له 9 أهداف وصنع 4 أهداف.

وبجانب براجا والشباب سبق للاعب أن دافع عن ألوان أندية باسوش دي فيريرا، وديبورتيفو داس أيفيس، وبورتو.