«الشارقة الرياضي» ينال شهادة نظام إدارة الجودة 9001:2015

الشارقة (الاتحاد)

حصل مجلس الشارقة الرياضي على شهادة نظام إدارة الجودة «9001:2015»، بعد أن استوفى كل المعايير والشروط المطلوبة من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، وتم تسلم الشهادة في مقر المجلس بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، ومريم يوسف الحوسني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء وعبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة ونبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي، والدكتور منصور علي عبد اللطيف والدكتور نهاد فتحي عيسى وأحمد رزق أبو النصر من مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات.

وسبق مراسم التسليم لقاء عيسى هلال مع ممثلي المركز بحضور مديري الإدارات، حيث أثنى فيه على جهودهم ودور إدارة الاستراتيجية والأداء في الترتيب والتنسيق من أجل الوفاء من المتطلبات وتعاون وتكامل الإدارات مع بعضها بعضاً للحصول على الشهادة.

وأوضح عيسى هلال بأن حصول المجلس على شهادة نظام إدارة الجودة «الآيزو:2015:9001» يمثل نقلة نوعية مهمة في سبيل تحقيق رسالته الرياضية على صعيد إمارة الشارقة والدولة بوجه عام، مؤكداً أنها تكافئ نجاحه في الوفاء بالمهام الوظيفية للإدارات المختلفة، وأنها نتيجة لورش عمل عديدة تم تنظيمها لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.

وأضاف: المجلس حريص على تعزيز ثقافة التميز لدى موظفيه من خلال الالتزام بكل المعايير التي تشملها شهادة الآيزو، والحصول على الشهادة الدولية ماهو إلا خطوة ومحطة في سبيل التطوير المستمر للأنظمة والمناهج، التي تستهدف التميز في الأداء، وتطبيق كل معايير الجودة.

وأعربت مريم يوسف الحوسني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء عن سعادتها بحصول المجلس على شهادة الآيزو، وقالت أنها تتويج للجهود التي قام بها المجلس في هذا الجانب، وأنها ستضاعف من الإحساس بالمسؤولية، لأن المحافظة على أي نجاح أصعب من بلوغه، مشيرة إلى أنها ستحفز الأداء الاحترافي لإدارات المجلس، وتطبيق كل معايير الجودة، بما يرفع كفاءة الكوادر البشرية، ويحقق التكامل بين الأنظمة الإدارية، وكل ذلك سيصب في خانة تحقيق الأهداف المنشودة للمجلس.

