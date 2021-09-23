البدري لـ«مان تو مان»: لست فاشلاً وصلاح بريء من هذا الاتهام



أبوظبي (الاتحاد)

استهلت قناة «أبوظبي الرياضية» التابعة لأبوظبي للإعلام، برنامجها الحواري الجديد مان تو مان «MAN TO MAN»، الذي يقدمه الإعلامي يعقوب السعدي، مساء كل أربعاء في الواحدة صباحاً بتوقيت الإمارات، ويستضيف عدداً من أهم الشخصيات وصناع القرار في المجال الرياضي، لمناقشة أسرار أبرز القرارات والمحطات في تاريخهم الرياضي، حسام البدري، في أول حوار له بعد إقالته من تدريب المنتخب المصري مؤخراً.

وأكد البدري أنه لا يعرف الأسباب التي أدت إلى إقالته، موضحاً أنه كان يحمل على عاتقه عبء تحقيق الأحلام الكبيرة لجماهير الكرة المصرية، وتحدث عن الصعوبات التي واجهها بسبب تتابع موسمين كرويين في ظل العدد الهائل من المباريات.

وكشف أنه لم يخض مباريات ودية في أيام الأجندة، حتى يمنح اللاعبين فرصة للراحة وسط ضغط المباريات الشديد، وأن تركيز اتحاد الكرة كان على إنهاء الدوري.

وشدد البدري أنه لم يخفق في تحقيق أهدافه ولم يخسر المنتخب تحت قيادته في أي مباراة، وأضاف أن المقياس في عالم الكرة هو النتائج والأرقام وليس الأداء، موضحاً أنه قام بتجديد هيكل وأعمار المنتخب.

واستغرب البدري من تركيز النقد على اسمه وهو أمر لا يحدث مع المدرب الأجنبي إطلاقاً، ونفى حسام البدري أن يكون محمد صلاح قد طلب منه في أي مرحلة استدعاء لاعبين محددين، ودافع عن قراره بمنحه شارة القيادة، لأنه الأجدر بها، كاشفاً عن تأييد اللاعبين لقراره على عكس ما يشاع، كما أن الحديث عن عدم سيطرته على غرفة تغيير الملابس ليس له أساس من الصحة.

ونفى البدري وجود أي مشكلة أو سوء فهم بينه وبين اللاعبين مصطفى محمد أو طارق حامد، مؤكداً أن علاقته مع المدرب العام طارق مصطفى كانت احترافية.

وشدد حسام البدري على شعوره بالظلم بسبب إقالته، لكنه لن يتردد بقبول المهمة مرة ثانية إن عرضت عليه، وأوضح أنه لم يرفض الاستقالة من منصبه بسبب الشرط الجزائي، وإنما بسبب إيمانه بأنه كان ناجحاً في تحقيق الأهداف المرجوة، وكان يعمل على تحضير منتخب مصر لتقديم أداء مشرف في حال التأهل للمونديال.

واستغرب حسام البدري الحديث عن إدارته للمنتخب وكأنه يدير النادي الأهلي، وكشف عن اعتذاره سابقاً عن تدريب نادي الزمالك، لأنه يعتقد أن تدريب الأهلي أو الزمالك يكون بين أبنائهما فقط، معرباً عن أمله بأن تتاح له فرصة رابعة لتدريب الأهلي في المستقبل، مؤكداً أن موسم الأهلي سيكون أفضل بسبب تضاؤل ضغط المباريات.

واعتبر البدري أن الأهلي والزمالك أقوى جماهيرياً من اتحاد الكرة، لكن الاتحاد أقوى من حيث اللوائح. وختم البدري حديثه في برنامج مان تو مان الذي يبث مساء كل أربعاء على قناة أبوظبي الرياضية بأنه يمتلك الرغبة والحافز للتدريب وخوض تجارب جديدة.