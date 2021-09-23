كومان يجتاز أزمة القلب

برلين (أ ف ب)

عاود الجناح الدولي الفرنسي كينجسلي كومان الخميس تمارينه مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بعد أيام معدودة على إجرائه جراحة في القلب بحسب ما أفاد النادي البافاري.

وقال مدرب بايرن يوليان ناجلسمان عشية لقاء جرويتر فورث في المرحلة السادسة من الدوري الألماني إن "+كينج+ (كومان) عاد ليركض مجدداً. نحن سعداء بأنه عاد إلى الملعب".

وأعلن بطل الدوري الألماني الأسبوع الماضي أن كومان خضع لعملية جراحية من أجل تصحيح عدم انتظام في ضربات القلب، كاشفاً على لسان ناجلسمان: كان يعاني من عدم انتظام بسيط في ضربات القلب وفي القلب.

وأكد ناجلسمان الخميس أن الفرنسي لن يكون متوفراً لمساعدة بايرن الجمعة من أجل التمسك بصدارة الدوري والبقاء أمام فولفسبورغ الذي يتخلف عن النادي البافاري بفارق الأهداف. وفي المقابل، أفاد المدرب السابق للايبزيج بأن لاعبي الوسط سيرج جنابري وجمال موسيالا، تعافياً من وعكة صحية وإصابة في الكاحل على التوالي، وسيكونان بصحبة الفريق الجمعة.

كما تعافى المدافع الفرنسي لوكا هرنانديز من إصابة في الركبة وعاود التمارين، فيما يغيب الحارس الاحتياطي سفن أورليتش بسبب إصابة في الركبة تعرض لها بعد احتكاك بموسيالا خلال تمارين بداية الأسبوع الحالي، وسيحل بدلاً منه حارس الفريق الرديف كريستيان فريوختل ليكون بصحبة الفريق الجمعة.