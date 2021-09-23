التحدي شعار الجولة النهائية من بطولة «أم الإمارات» للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق الجمعة الجولة الأخيرة من بطولة «أم الإمارات» للجو جيتسو في جو جيتسو أرينا – بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة واسعة من لاعبات أندية وأكاديميات الدولة.ونجحت أندية الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية بالمز 777 في تقديم أداء قوي خلال الجولات الأربع الماضية، وبالتالي عززت حظوظها في التتويج بإحدى فئات المنافسات الثلاث وهي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً).

ويقول فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: «إن محبي وعشاق الجو جيتسو سيكونون على الموعد مع تجربة رائعة من الحماس والندية، ومنافسة خماسية مثيرة للوصول إلى منصة التتويج من خلال لاعبات موهوبات أثبتن قدرة فائقة على المنافسة والإصرار على تحقيق الانتصار». و

أضاف: النظام الجديد للبطولة الذي تم اعتماده هذا الموسم بإقامته 5 جولات عوضاً عن 3 أثبت فاعلية كبيرة، ونجح في استقطاب أوسع مشاركة للسيدات في البطولة منذ إطلاقها عام 2017، وعزز مستويات الأداء والمنافسة، وهو ما يواكب رؤية الاتحاد في استدامة تطور رياضة الجو جيتسو في الدولة وتوسيع قاعدة الممارسين. وتساهم الجولة الأخيرة من البطولة في تعزيز جاهزية اللاعبات لخوض المنافسات والاستحقاقات المقبلة مثل بطولة العالم للجوجيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو نوفمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد عن تخصيص جائزة مالية تبلغ 690 ألف درهم للفائزين بالمراكز الأولى في منافسات البطولة بواقع 260 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار، و230 ألف درهم في فئة الشابات، و200 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئات.

وتقول لاعبة أكاديمية العين والمنتخب الوطني حمدة الشكيلي التي تنافس في فئة الكبار وزن 45 كجم إن بطولة أم الإمارات تتمتع بمكانة ورمزية كبيرتين في نفوس اللاعبات، كما أن انطلاقة أغلب البطلات إلى النجومية والعالمية كان عبر بوابة هذه البطولة الغالية. وأضافت: الهدف من المشاركة في البطولات المحلية والدولية هو الفوز والتتويج وأنها ستسعى جاهدة لمساعدة زملائها في الفريق على تحقيق إنجاز مهم، مشيرة إلى أن الجولة الختامية لدوري أم الإمارات للجو جيتسو مهمة جداً في مواصلة الإعداد للمشاركة في بطولتي العالم وأبوظبي العالمية للمحترفين بعد 6 أسابيع.