بنزيمة.. «ملك الليجا الجديد»

عمرو عبيد (القاهرة)

خاض كريم بنزيمة 12 موسماً في «الليجا» بقميص ريال مدريد، ورغم تألقه في بعض الفترات، إلا أنه ظل حبيس ظل «الأسطوري» رونالدو وعبقرية «الخارق» ميسي.

والآن ينتفض «الديك الفرنسي» ليحطم تلك القيود ويحول الدوري الإسباني إلى «ليجا بنزيمة»، بعدما قدم هدفين وتمريرتين حاسمتين ليقود ريال مدريد إلى الفوز بنتيجة 6-1 على حساب مايوركا في الجولة السادسة من «الليجا»، ليحافظ «الملكي» على صدارة الدوري برصيد 16 نقطة، ويبدو أن «ريال بنزيمة» عازم على استعادة اللقب وتقديم موسم كبير.

وفتح رحيل ميسي عن «الليجا» الطريق أمام «الديك الفرنسي» ليعتلي صدارة قائمتي الهدافين والصناع في آن واحد لأول مرة في تاريخه، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 7 خلال أول 6 مباريات فقط ليحقق رقماً قياسياً نادراً ويتجاوز الأسطورتين ليو وكريستيانو، وبلغ بنزيمة هدفه الـ200 في تاريخ «الليجا» ليحافظ على مقعده العاشر في ترتيب الهدافين التاريخيين، متفوقاً على النجمين جريزمان ولويس سواريز، علماً بأن الأول استهل اللعب في البطولة عام 2010، بينما انطلق الثاني في عام 2014.

سيطرة ميسي ورونالدو على جائزة «الحذاء الذهبي» عبر 11 عاماً، بواقع 8 لـ«البرغوث» و3 لـ«الدون»، حرمت بنزيمة من الحصول عليها رغم اقترابه منها 3 مرات في المواسم الأخيرة، لكن «ساحر الأرجنتين» مثّل العقبة الكبرى في طريقه، حيث حلّ وصيفاً لميسي «هداف بطولة 2018-2019» بفارق 15 هدفاً قبل أن يقلص الفارق إلى 4 في الموسم التالي، وفي النسخة السابقة سجل الفرنسي 23 هدفاً مقابل 30 للأرجنتيني.

ويبتعد «الديك» حالياً بفارق 5 أهداف عن سواريز «هداف 2015-2016»، كما يتصدّر قائمة هدافي بطولات الدوري الأوروبية الخمسة الكبرى بفارق هدف واحد عن ثنائي «البوندسليجا» ليفاندوفسكي وهالاند، لكنه يحتل المركز العاشر في سباق «الحذاء الذهبي القاري» بـ 16 نقطة مقابل 30 للمتصدر أمويجوانفو في دوري النرويج! أهداف بنزيمة الـ8 الحالية سجلها داخل منطقة الجزاء، بينها هدفان داخل الـ6 ياردات، وحوّل الكرة مرتين داخل الشباك برأسه مقابل 6 بيمناه وجاء 7 منها من الحركة مقابل هدف من ركلة جزاء، كما أحرز نصفها عبر العرضيات مقابل هدف من تمريرة طولية تعامل معها ببراعة أمام مايوركا.

ويدين فينيسوس جونيور بالفضل لتمريرات كريم في تسجيل 3 من أهدافه في «الليجا»، الذي أهدى أسينسيو هدفين مقابل هدف لجاريث بيل وكارفاخال، ومنح بنزيمة فريقه 7 نقاط مباشرة بأهدافه وتمريراته التي تمثل 71.4% من حصاد الريال الهجومي.

ويذكر أن الهداف الفرنسي التحق بصفوف «الملكي» في موسم 2009-2010 قادماً من ليون مقابل 35 مليون يورو، في ذات «الميركاتو الصيفي» الذي شهد انتقال رونالدو بـ94 مليوناً مقابل 67 للبرازيلي كاكا و40 للإسباني ألونزو، ليحتل ابن الـ22 عاماً وقتها المرتبة الرابعة، وجاءت بداية بنزيمة مع «الريال» منطقية وسط مجموعة من عمالقة التهديف، حيث احتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الفريق آنذاك برصيد 9 أهداف في جميع البطولات، متساوياً مع كاكا وبفارق 20 هدفاً لمصلحة هيجواين و24 هدفاً بعد «صاروخ ماديرا».

