نادي الإمارات وآثار ومتاحف رأس الخيمة يوقعان مذكرة تفاهم

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقع نادي الإمارات ودائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة مذكرة تعاون وشراكة لتعزيز وتوطيد العلاقات مع الجهات والمؤسسات التي تخدم القطاع الثقافي في الإمارة، بحضور خلف سالم بن عنبر وثاني سالم الشحي ومنصور حسين إبراهيم أعضاء مجلس الإدارة.

وصرح يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات بأن توقيع هذه المذكرة يأتي من منطلق توطيد أواصر الشراكة والتعاون وترسيخ العلاقة مع الدوائر المختلفة وخلق علاقة ترابط وود مع كافة شرائح المجتمع فضلا عن طرح العديد من المبادرات والأفكار مع دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية وفي دفع عجلة التطوير الثقافي المستمر التي تشهدها الإمارة.

من جانبه صرح أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة إن الدائرة باعتبارها دائرة تراثية وثقافية تسعى دائما للبحث عن شراكات وصور جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المحلية والدولية التي ترعى الجانب الثقاف، حيث أن الدائرة وقعت عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منذ مطلع هذا العام، مما يسهم في تعزيز ثقافة المجتمع واحتواء شريحة كبيرة من المثقفين والمهتمين من مختلف القطاعات الثقافية.