«الأولمبية» تبحث التعاون مع الوفد الكرواتي

دبي (الاتحاد)

التقى محمد بن سليم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، مع الوفد الكرواتي برئاسة بونو بوسنجاك رئيس الاتحاد الكرواتي للملاكمة عضو الاتحاد الأولمبي الكرواتي واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للملاكمة الكرواتية، والجنرال ملادين ميكولسيفيتش عضو اللجنة الاولمبية الكرواتية، وبحث الاجتماع سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الشراكة المتبادلة التي تستهدف تعزيز وتطوير وتنمية الرياضة الأولمبية في البلدين.

حضر الاجتماع محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، والدكتور محمد فضل الله المستشار القانوني، ومن الجانب الكرواتي فينكو جرجيك عمدة مدينة نوفا، ومحمد عبدالله محمد سفير اللجنة الأولمبية الكرواتية. ورحب محمد بن سليم بالوفد الكرواتي، مؤكداً أن هناك العديد من الأهداف التي وضعناها من أجل تبادل الخبرات بين الجانبين وأيضاً الحرص إلى تعزيز العلاقات بين اللجان الأولمبية في كل دول العالم، مشيراً إلى أن الرياضة الكرواتية متطورة في العديد من الألعاب ولديها كوادر فنية عالية من الممكن الاستفادة منها، كما أن مثل هذه اللقاءات تدخل ضمن استراتيجية اللجنة الأولمبية الوطنية في تطوير علاقاتنا مع كل دول العالم بالشكل الذي يخدم رياضتنا وأبطالنا.