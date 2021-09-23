استقبال «عدائي» ينتظر روز في «بروسيا بارك»!

برلين (د ب أ)

يجب على ماركو روز المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني أن يجهز نفسه لاستقبال عدائي عندما يلتقي فريقه مع بروسيا مونشنجلادباخ فريقه السابق، بعد غدٍ السبت، في الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».

وكان مشجعو مونشنجلادباخ غاضبين عندما استخدم روز الشرط الجزائي في عقده ليرحل إلى دورتموند في الصيف بعد عامين قضاهما مع الفريق.

وكانت هناك دعوات برحيل المدرب بشكل فوري عندما أُعلنت أنباء رحيله في منتصف فبراير الماضي، بعد ثلاثة أسابيع من الفوز على دورتموند 4-2 في الدوري، وكان المشجعون غاضبين لأن روز تحدث في وقت سابق عن مشروعه طويل الأجل مع مونشنجلادباخ.

وخسر مونشنجلادباخ أمام دورتموند 0-1 في كأس ألمانيا بعد أسبوعين من الإعلان، حيث انخفض أداء الفريق وفي النهاية فشل في التأهل للعب في أوروبا. والآن المدرب آدي هوتير، الذي تعاقد معه مونشنجلادباخ من آينتراخت فرانكفورت، كانت بدايته سيئة هذا الموسم مع مونشنجلادباخ، ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث من القاع، فيما يحتل دورتموند المركز الثالث.

وطالب جوناس هوفمان لاعب مونشنجلادباخ أن تكون الجماهير عادلة مع روز، وأن تساعد الفريق في تحقيق انتصاره الثاني هذا الموسم.

وقال هوفمان لصحيفة «بيلد»: أعتقد أن ماركو روز لا يستحق صيحات الاستهجان، إنه شخص استثنائي وكتب تاريخاً مع مونشنجلادباخ من خلال الوصول للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وأضاف: دائماً ما يكون اللعب أمام مدرب سابق أو نادٍ سابق شيئاً استثنائياً نحن كفريق، تدعمه جماهيرنا، نريد استغلال اللعب على ملعبنا إلى أقصى حد، وأن نحتفظ بالنقاط الثلاث في ملعب بروسيا بارك.

الفريقان يسمحان بتلقي العديد من الأهداف ولكن الـ11 هدفا التي تلقاها دورتموند تم إلغاؤها من خلال الـ17 هدفاً سجلها الفريق بقيادة المهاجم المتألق إيرلنج هالاند.

