215 لاعباً يشاركون في سباق أم القيوين للدراجات

الشارقة (الاتحاد)

تستضيف إمارة أم القيوين، صباح غد، سباقات الموسم المحلي لاتحاد الدراجات الذي يقام لمسافة 80 كم وينطلق أمام إدارة المرور والدوريات التابعة للقيادة العامة لشرطة أم القيوين، والسباق مخصص للأندية رجالاً وتحت 23 سنة، والهواة المواطنين تحت وفوق 40 سنة، والهواة المواطنين للفردي فوق وتحت 40 سنة، والهواة المقيمين فرقاً.

يقام السباق بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين التي ستساهم في تأمين خط سير السباق، وكل من النادي العربي ومستشفى أم القيوين. وشهد موقع تسجيل المشاركين في السباق إقبالاً كبيراً من مختلف الفئات، ووصل عدد المشاركين 215 لاعباً، مما يؤكد أن السباق سيشهد منافسة قوية بين كافة المشاركين في السباق بهدف الفوز والتتويج.