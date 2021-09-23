كانافارو يترك الدوري الصيني

هونج كونج (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن فابيو كانافارو ترك تدريب جوانجتشو إف. سي بطل الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم ثماني مرات.

وقالت عدة وسائل إعلام: إن المدرب البالغ عمره 48 عاماً لن يعود إلى النادي الصيني، بعدما حصل على إجازة في منتصف الموسم، وقرر فسخ عقده مع بطل آسيا مرتين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن جوانجتشو لم يعلق بعد على هذه التقارير. وكان كانافارو، قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 2006، قاد جوانجتشو لحصد لقب الدوري في 2019 في ولايته الثانية في النادي، بعدما سبق له تدريب الفريق أيضا في 2014 و2015.

وقالت تقارير إعلامية: إن تشينج تشي قائد الصين وجوانجتشو السابق سيتولى تدريب الفريق عند استئناف المسابقة مطلع ديسمبر المقبل.

ولم يلعب جوانجتشو أي مباراة رسمية منذ 11 أغسطس، عندما فاز 5-0 على جينجداو لينهي المجموعة الأولى في المركز الثاني.

وتتأهل أول أربعة فرق من كل مجموعة إلى الدور التالي.

