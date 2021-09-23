صافرة عمانية تدير «سوبر الإمارات والبحرين» لليد

رضا سليم (دبي)

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة اليد طاقم التحكيم القاري العماني المكون من خميس الوهيبي وعمر الشحي لإدارة النسخة الرابعة لكأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد التي ستجمع بين الشارقة بطل السوبر الإماراتي والنجمة بطل السوبر البحريني يوم السبت بصالة نادي الشارقة، حيث ستكون المباراة قمة خليجية يترقبها عشاق كرة اليد.

كان اتحاد اليد مستضيف الحدث قد خاطب نظيره الآسيوي لترشيح طاقم تحكيم للمباراة، وجاء اختيار الوهيبي والشحي نظراً للإمكانيات الكبيرة التي يتمتعان بها في إدارة المباريات المهمة والحاسمة في مختلف البطولات الخليجية والآسيوية. كما اختارت لجنة الحكام بقية طاقم التحكيم على الطاولة وهم: نوال مبارك «مسجل»، ومحمد ناصر «ميقاتي»، وعبدالله خميس مراقباً فنياً، وعبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد مراقباً إدارياً.

