الإمارات تشارك في «غرب آسيا للرجبي»

دبي (الاتحاد)

يستعد منتخب الرجبي للرجال والسيدات لسباعيات الرجبي للمشاركة ببطولة غرب آسيا والمزمع إقامتها في الدوحة يومي 8 و9 أكتوبر المقبلين، وذلك بعد فترة انقطاع من المشاركات الخارجية وعدم إقامة المسابقات بسبب جائحة كورونا.

وتقام التدريبات بصفة مستمرة على مدار مرتين أسبوعياً بالملاعب، بالإضافة لجدول مكثف للياقة البدنية يتم تنفيذه بالصالة الرياضة «جيم نيشن» التي تم التعاقد معها لمزاولة التمارين الرياضية تحت إشراف المدربين المختصين. ويشرف على التدريبات المدرب ابولو بيرليني ومساعده المدرب الوطني يوسف شاكر صاحب الجهد الوافر بالتواجد خلال التدريبات بشكل منتظم، بالإضافة للمتابعة للشؤون الإدارية للاعبين خلال فترة التدريبات.

وأعرب فيصل الزرعوني نائب رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بالجهد المبذول من الإدارة والمدربين واللاعبين، رجالاً وسيدات، وإصرارهم على تحقيق مراكز متقدمة ببطولة غرب آسيا لعدة عوامل، وهي العودة لمنصات التتويج ونيل شرف التكريم في الحفل السنوي لتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية والذي حرص الاتحاد على مدار سبع سنوات متتالية على التواجد به.