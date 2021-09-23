ملعب «الفيصل» يستضيف «ديربي» جدة بعد توقف 9 سنوات

الرياض (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن ملعب الأمير عبد الله بن فيصل سيعود مرة أخرى لاستضافة المباريات، بعد تسعة أعوام من إغلاقه بسبب عمليات التوسعة وإعادة الترميم.

وأوضحت تقارير صحفية أن الملعب في ثوبه الجديد سيحتضن مواجهة الاتحاد والأهلي في ديربي جدة، وهي المباراة المقرر لها في الأول من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات المرحلة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتابعت أن مدرجات ملعب الأمير عبد الله الفيصل أصبحت تتسع الآن لـ27 ألف متفرج بدلاً من 18 ألفاً، بالإضافة إلى 2400 موقف سيارة و81 شباك تذاكر و60 بوابة إلكترونية و15 غرفة للشخصيات البارزة من الضيوف وأربعة استوديوهات تحليلية وست غرف للمعلقين، بالإضافة إلى أن المقصورة الرئيسية تتسع لـ64 شخصاً.

وأضافت أن الملعب بات يضم أيضاً أربع غرف لتبديل الملابس، بالإضافة إلى وضع شاشات إلكترونية ضخمة حول الملعب تعد الأكبر على مستوى السعودية.