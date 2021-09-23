سالم عبدالرحمن.. أول خسارة في «ماسترز الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

تلقى الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، خسارته الأولى في الجولة السادسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج على يد الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي، ليتنازل عن الصدارة ويتجمد رصيده إلى 4 نقاط وضعته في المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة.

كان المهندس فتحي جبر عفانة الرئيس التنفيذي لشركة «فاست» لمقاولات البناء أحد رعاة البطولة، قد دشن الجولة السادسة للبطولة بحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج مدير البطولة، ورجائي السوسي المدير التنفيذي والمنسق العام للبطولة، وحسان تورداليف رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج.

وشهدت بقية النتائج تعادلاً على الطاولة الثانية للأستاذ الدولي الكبير المخضرم الأذربيجاني نايديتش أركاديتش مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان، وتكرر التعادل على الطاولة الثالثة بين الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي والأستاذ الدولي الكبير الكازاخستاني رينات جومابييف، وعلى الطاولة الرابعة تعادل الأستاذ الدولي الكبير الإيراني برهام مقصودلو مع الأستاذ الدولي الكبير الفرنسي جوليس موزارد، فيما حقق الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني بافل اليانوف فوزاً مستحقاً على منافسه الأستاذ الدولي الكبير الهندي جانجولي شاخار.

وحقق الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين فوزه الأول في البطولة على حساب مواطنه الأستاذ الدولي علي فرحات ليصبح في رصيد باسم 2.5 نقطة، كما حقق الموهوب الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف فوزاً تكتيكياً غاية في الجمال على حساب منافسه الأميركي نيلمان هانز، وفاز المصري أحمد عدلي الفوز على منافسه التركي فيرات بوراك، فيما خسر الأستاذ الدولي سعيد إسحاق لاعب منتخبنا الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة أمام المولدوفي فايوريل لورديشسكو، وتعادل الأستاذ المصري أدهم فوزي مع الأوكراني أوليج رومينشن، وانتهى اللقاء العربي الخالص بالتعادل بين المغربي مخلص العدناني ومواطنه الأستاذ الدولي محمد تيسير.

وبنهاية الجولة السادسة يتصدر الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي سلم الترتيب منفرداً برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بالمركز الثاني 5 لاعبين برصيد 4.5 نقطة هم الهندي نارا يانان والجورجي ميخائيل ميكاشفيلي والكازاخستاني رينات جومابييف والأذربيجاني نايديتش أركاديتش والأوكراني بافل اليانوف، ويأتي بالمركز الثالث سالم عبد الرحمن برصيد 4 نقاط والذي تنتظره مباراة مهمة جداً في الجولة المقبلة مع الفرنسي جوليس موزارد.