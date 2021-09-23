«حميدو» يعود لـ «سلة العرب» بعد غياب 10 سنوات

علي معالي (الشارقة)

بعد 10 سنوات يعود المدرب المخضرم المواطن عبدالحميد إبراهيم «حميدو» إلى بطولة الأندية العربية لكرة السلة، بحثا عن مكان مناسب للملك الشرقاوي في النسخة 33 المقرر إقامتها في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 29 من الشهر الجاري حتى 9 من الشهر المقبل، وكانت آخر مشاركة لهذا المدرب الكبير في 2011 عندما توج مع الشارقة بلقب البطولة العربية التي جرت في أبوظبي، واليوم يبحث عن كيفية استعادة الملك لهيبته العربية بعدما استعادها محلياً بالعودة إلى الفوز بلقب الدوري وبطولات الخليج ومؤخرا توج بلقب كأس الاتحاد بالفوز على البطائح في أولى بطولات الموسم المحلي الجديد.

يرى عبدالحميد إبراهيم أن نسخة 2021 تختلف كثيرا عن نسخة 2011 بالنسبة للبطولة العربية للأندية قائلاً:«في السابق كان يتواجد 3 لاعبين أجانب في كل فريق، ولكن حالياً اثنان فقط، كما أن هناك فرقاً مشاركة في هذه النسخة متميزة خاصة من مصر وتونس والكويت وتشارك بصفة مستمرة في بطولات مختلفة في الفترات الأخيرة منها الاتحاد السكندري والأهلي المصري والزهرة التونسي والكويت الكويتي».

وأضاف: «هناك 3 مستويات في النسخة العربية المقبلة، واعتبر أن الشارقة يقع في المستوى الثاني ومعه البطائح وأندية أخرى مشاركة منها المنامة البحريني واليرموك الكويتي والغرافة القطري، وأندية المستوى الثالث ما بين السودان واليمن». وقال عبدالحميد إبراهيم: «طبيعة أندية البطولات العربية يحيط بها الغموض، حيث يُمكن لأي فريق أن يستعين بأي عدد من لاعبي أندية الدولة التي يشارك باسمها عكس البطولات الخليجية أو الآسيوية، وبالتالي لا يُمكن معرفة مستويات الفرق إلا عندما نشاهدها على أرض الواقع في المباريات الرسمية». وتابع: «الملك يشارك في هذه النسخة وبين صفوفه عددا كبيرا من اللاعبين الشباب بخلاف الثلاثي الدولي جاسم محمد وراشد ناصر وعمر خالد، ويتواجد مع الفريق ثنائي أجنبي لديهما مستوى متفاوت حيث يتميز يونج بالأداء القوي وأظهر في بطولة كأس الاتحاد أنه يمتلك مقومات جيدة، ولكن في نفس الوقت فإن اللاعب الآخر»بيت مان«لا يزال في طور الإعداد والتجهيز، وهدفي في البطولة سيكون مقسم إلى أجزاء، في البداية علينا التفكير في التأهل لدور الثمانية، وبعدها كيفية التخطيط لدخول المربع الذهبي، وثقتي كبيرة في جميع اللاعبين بقدرتهم على تمثيل النادي والسلة الإماراتية بشكل لائق».