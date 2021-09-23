3 مواجهات تدشن الجولة الثالثة لتمهيدي الكأس

دبي (الاتحاد)

تُقام يوم غدٍ الجمعة 3 مباريات في انطلاق الجولة الثالثة للتصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة لبطولة كأس رئيس الدولة، حيث يواجه فريق دبا بملعبه فريق الحمرية، ويستضيف فريق الجزيرة الحمراء فريق جلف أف سي، ويحل فريق العربي ضيفاً على فريق الفجيرة، وتُلعب المباريات الساعة 5:20 مساءً.

وتُستكمل مباريات الجولة يوم بعد غدٍ السبت بإقامة أربع مباريات، في المباراة الأولى يلتقي فريق مصفوت مع فريق الرمس في ملعب مصفوت، وفريق حتا مع فريق دبا الحصن في ستاد حمدان بن راشد بنادي حتا، وفي المباراة الثالثة يواجه فريق مسافي فريق سيتي في ملعب الذيد، وفريق البطائح مع فريق التعاون في ملعب البطائح، وتُلعب المباريات الساعة 5:25 مساءً.

وكانت مباريات الأسبوع الثاني للتصفيات قد أسفرت عن فوز التعاون على مسافي (1 – 0) ودبا الحصن على مصفوت (4 – 0) ، والبطائح على سيتي (5 – 0)، والحمرية على الجزيرة الحمراء (2 – 1) ، والعربي على الذيد (3 – 0)، ودبا على جلف أف سي (4 – 0)، بينما تعادل الرمس مع حتا سلبياً بدون أهداف.

ويتصدر البطائح المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن التعاون «ثانياً»، وبنفس الترتيب وعدد النقاط يحتل دبا صدارة المجموعة الثانية وخلفه الحمرية، فيما يتصدر فريق دبا الحصن المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ويليه حتا في المركز الثاني وله 4 نقاط، بينما يتصدر فريق العربي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الذيد «ثانياً» ويفصلهما فارق الأهداف.

ووفقاً لنظام التصفيات، يتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة للدور قبل النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان من مباراتي الدور قبل النهائي من التصفيات للمشاركة في دور الستة عشر لبطولة كأس رئيس الدولة.