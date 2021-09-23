جودلفين يواجه جودلفين في تحدي نيوماركت

دبي (الاتحاد)

ينتظر أن يشهد سباق جويل ستيكس للفئة الثانية، عصر الغد، بمضمار نيوماركت، اللقاء العاصف والمرتقب بين نجمي جودلفين «بن بطل» بإشراف سعيد بن سرور، و«ماستر اوف ذا سيز» بإشراف شارلي ابلبي. ويعود «بن بطل» الفائز في ثلاثة سباقات للفئة الأولى، والذي سبق أن حقق الفوز بفارق 5 أطوال في نسخة العام 2019 من جويل ستيكس، وهو أداء أسهم في تعادله على لقب ثاني أفضل جواد على مسافة الميل بالعالم في ذلك العام.

أنجز «بن بطل» ابن «دباوي» الذي يقوده اويشين ميرفي انتصاراته بالفئة الأولى في كل من دبي وألمانيا وأستراليا بأداء رائع في العام 2018، وحقق الفوز بالجولة الثانية من تحدي آل مكتوم للفئة الثانية، وشغل المركز الثالث في كأس السعودية 2020. وشغل جواد السبع سنوات المركز الثالث بفارق ضئيل في نسخة العام الماضي من سباق جويل ستيكس، وخسر برأس في مشاركته الوحيدة التالية بسباق سليبريشن مايل للفئة الثانية في جودوود في أواخر أغسطس.

وينافس المهر «ماستر أوف ذا سيز» بقيادة وليام بيوك، الذي خسر بفارق رأس في مشاركته الأخيرة في سباق 2000 جينيز للفئة الأولى في نيوماركت، وسبق للمهر الفوز على ذات المسافة والمضمار بسباق كريفن ستيكس. وحصل «ماستر أوف ذا سيز» على تصنيف عالٍ بين خيول سن السنتين في أوروبا الموسم الماضي بفوزه في سوبرلاتيف ستيكس للفئة الثانية، وشغله المركز الرابع في فينسانت اوبراين ناشونال ستيكس للفئة الأولى.

وقال سعيد بن سرور: «قدم «بن بطل» أداءً طيباً في سليبريشن مايل وسارت تدريباته بشكل رائع منذ ذلك الحين، وهذا اختبار آخر له، ولكنه في جاهزية جيدة ومستعد للمنافسة مرة أخرى».

وقال شارلي ابلبي: «لسوء الطالع تعرض «ماستر أوف ذا سيز» لانتكاسة عقب سباق 2000 جينيز، غير أن تحضيراته لهذا السباق سارت بشكل جيد ونشعر بارتياح كبير للغاية من حالته». وفي نفس الحفل تحاول «سيدة» لجودلفين بقيادة وليام بيوك، تحقيق فوزها الثالث على مسافة الميل ونصف الميل في نيوماركت هذا العام بسباق برينسيس رويال ستيكس للفئة الثالثة.

وشغلت هذه المهرة الأخت غير الشقيقة لـ «مسار» بطل الديربي الانجليزي، المركز الرابع في آخر مشاركة لها بسباق بري منيرف للفئة الثالثة في دوفيل، فرنسا، منتصف أغسطس.