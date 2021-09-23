الهلال يحصل على لقب «ممتاز» للمرة الـ 15

الخرطوم (الاتحاد)

توج الهلال بطلاً للدوري السوداني الممتاز موسم 2021 قبل جولتين من ختام المنافسة، لينال اللقب 15 في مسيرته ويعزز رقمه القياسي لأكثر الأندية تتويجاً بلقب الدوري في السودان، ونال الهلال اللقب عقب الفوز على فريق الأمل عطبرة في الجولة 28 بهدف اللاعب المخضرم نصر الدين الشغيل، قبل مواجهة هلال كادقلي الذي أعلن بشكل غير رسمي انسحابه بعد أن هبط من بطولة الدوري، ومباراة الجولة الأخيرة أمام الند التقليدي المريخ.

وحقق الهلال 73 نقطة بفارق 8 نقاط عن المريخ صاحب المركز الثاني، رغم أن الفارق كان 5 نقاط لمصلحة المريخ عند منتصف الموسم بعد أن كسب الفريق الأحمر مباراة الديربي أمام الفريق الأزرق، وتوقع الجميع بأن اللقب سوف يكون من نصيب المريخ، ولكن تغير الأمر في مباريات الدورة الثانية التي حقق فيها الهلال سلسلة من الانتصارات المتتالية وسجل لاعبوه 72 هدفاً وهو العدد الأعلى، حيث سجل المهاجم محمد عبدالرحمن 28 هدفاً، واستقبلت الشباك 9 أهداف فقط وهو الفريق الأقل استقبالاً للأهداف بفضل تألق الحارس أبوعشرين الذي خرج في العديد من المباريات بشباك بيضاء محققاً 15 مباراة «كلين شيت».

ويعد المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو صاحب الفضل في التتويج بلقب الدوري بعد أن دون اسمه في قائمة المدربين المتوجين وتولى المهمة خلفاً للمدرب الصربي زوران مانولوفيتش، وخاض 16 مباراة كسب 14 وتعادل في مباراة واحدة أمام فريق توتي التي كسبها الهلال بشكوي إدارية، وخسر مباراة واحدة أمام الغريم التقليدي المريخ. وجاء تتويج الهلال باللقب بعد غياب 3 سنوات حقق فيها المريخ الصدارة بالتفوق على الهلال في أرض الملعب وفي نسخة 2018 بعد أن جرد الهلال من اللقب بشكوي في محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس).