الحوسني يشارك في كونجرس «دولي الدراجات»



الشارقة (الاتحاد)

يشارك المستشار اسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات مدير مركز الدراجة العربية في اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي للعبة الذي سيعقد على هامش بطولة العالم لدراجات الطريق المقامة حالياً في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتأتي مشاركته تلبية للدعوة التي تلقاها الاتحاد العربي من نظيره الدولي وحرصا من الاتحاد العربي على التواجد في جميع الفعاليات الدولية بعد الاعتراف به وبأنشطته دوليا. ويعقد الحوسني على هامش هذه الفعاليات اجتماعا مع فنسنت جاكي مدير مركز الدراجة العالمي التابع للاتحاد الدولي بهدف التنسيق وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين.

