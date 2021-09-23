«الشارقة للتعليم» يطلق بطولة مهارات اللياقة البدنية

الشارقة (الاتحاد)

تعزيزاً لسياساته في نشر الرياضة بين طلبة المدارس وضمان تحقيق أهدافه في جعل الرياضة أسلوب حياة، أطلق مجلس الشارقة للتعليم بطولة مهارات اللياقة البدنية التي تنطلق الأربعاء المقبل وتستهدف الطلبة من عمر 12 وحتى 14 عاماً.

وأكد محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، أن بطولة مهارات اللياقة البدنية تعد من أحدث البرامج الرياضية التي تستهدف تنمية مهارات الطلبة وتشجيعهم على ممارسة أشكال الرياضة بعد فراغهم من الدراسة وخلال تواجدهم في منازلهم، في إطار التعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

وأشار إلى أن البطولة تتمثل في تمارين رياضية لتعزيز اللياقة البدنية للمشاركين، من خلال طرح فقرات رياضية ولياقة بدنية تقدم من خلال التواصل المرئي عن بُعد لتدريب المشاركين على أنماط الرياضة الصحيحة للإحماء.

وأوضح أن هذا البرنامج التدريبي الرياضي يشكل دعوة للمجتمع المدرسي إلى ممارسة الرياضية، لاسيما مع أفضل الأوقات وهي بداية فترة المساء في تمام الساعة الخامسة من خلال ممارسة الرياضية في جو عائلي وأسري، مؤكداً أن مجلس الشارقة للتعليم يقدم حصصاً تدريبية تكثف تدريباتها على مهارات اللياقة البدنية وتنشيط الدورة الدموية، فضلاً عن الاهتمام بالصحة والمحافظة على الجسم الرياضي خلال أجواء الدراسة للطلبة، مما تتيح للطالب التوفيق بين الرياضة والتعليم وتلبي حاجة فعلية في إقبال الطلبة على الرياضة في ظل أن تلك البطولة، ستبدأ بفقرة الإحماء ثم تدريبات لتقوية أعضاء الجسم بطريقة منهجية وعلمية.