«نجوم الظل» في انتظار حلم «الكرة الذهبية»



أنور إبراهيم (القاهرة)

جرت العادة أن تذهب جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول كل عام لأفضل لاعب في العالم، إلى مهاجم صريح رأس حربة أومساعد هجوم أو جناح، ولم يحدث أن حصل عليها مدافع إلا نادراً، أما بالنسبة لحراسة المرمى، فحصل عليها حارس واحد فقط طوال تاريخها، هو السوفيتي ليف ياشين عام 1963.

ومع اقتراب موعد إعلان الفائز بهذه الجائزة نهاية العام، تساءل راديو مونت كارلو سبورت عما إذا كان من الممكن أن تتغير العادة هذا العام بأن يحصل عليها مدافع أو لاعب وسط مدافع، مثلما حصل عليها المدافع الإيطالي فابيو كانافارو مع منتخب بلاده بعد الفوز بمونديال ألمانيا 2006؟ أوالقيصر فرانز بيكنباور كابتن منتخب ألمانيا الغربية الذي حصل عليها مرتين عامي 1972و1976.

وقال الراديو: إن هناك اسمين مرشحين للفوز بها هذا العام، بدعم وتأييد من جانب كثيرين من خبراء اللعبة ومدربيها عبر العالم، وهما النجمان الفرنسي نجولو كانتي والإيطالي جورجينيو، وهما يلعبان في فريق واحد هو تشيلسي الإنجليزي.

وأضاف الراديو أن فوز كانتي بها يعني أنه سيكون ثاني لاعب فرنسي يحصل عليها بعد مواطنه زين الدين زيدان الذي فاز بها عام 1998، بعد فوز الديوك ببطولة كأس العالم التي أقيمت في فرنسا.

ونقل الراديو تصريحات للنجم الهولندي الأسطورة رود خوليت الذي لعب لفريقي إيه سي ميلان وتشيلسي، قال فيها إنه من الطبيعي أن يفوز بها المهاجمون الذين يسجلون الأهداف ويصنعون الفارق، ولكنه استدرك قائلاً: شخصياً أتمنى أن يفوز بها الفرنسي نجولو كانتي، واصفاً المدافعين ولاعبي خط الوسط المدافع بأنهم «نجوم الظل» لأن كثيرين منهم في رأيه كانوا يستحقون الفوز بهذه الجائزة عبر تاريخها الطويل. وأشار رود خوليت الفائز بهذه الجائزة عام 1987، إلى أن المدافع الإيطالي الأسطورة فرانكو باريزي كان يستحقها عن جدارة ولكنه لم يحصل عليها، والسبب أن اللاعبين الذين يسجلون الأهداف هم الذين يخطفون أضواء النجومية. وتابع قائلاً: لاعب مثل كانتي قام بدور كبير مع ناديه ومنتخب بلاده يستحقها أيضاً لأنه فاز مع تشيلسي ببطولة دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج».

وعلق قائلاً: لقد لعب كانتي 30 مباراة في البريميرليج موسم 20/2021، وشارك في جميع مباريات دوري الأبطال وأنهى الموسم بالفوز بالشامبيونزليج، وأصبح أول لاعب يتم اختياره مرتين كأفضل لاعب خلال مباراتي فريقه ضد ريال مدريد في نصف نهائي الشامبيونزليج.

وتطرق راديو مونت كارلو سبورت للإشارة إلى أن النجم الإيطالي جورجينيو زميل كانتي في تشيلسي، وأبرز لاعبي خط الوسط في المنتخب الآزوري، وقال إنه يستحق هذه الجائزة أيضاً وقد سبق أن اختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كأحسن لاعب أوروبي موسم 20/2021.

