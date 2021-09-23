ديمبلي يقترب من التجديد لـ«البارسا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى مسؤولو برشلونة تمسكهم بالمهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد أن كانوا في طريقهم للاستغناء عن خدماته بالبيع في الصيف، لولا الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، واضطراره لإجراء جراحة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ما جعل مسألة بيعه غير ممكنة في ظروف هذه الإصابة التي مازال ديمبلي يجري جلسات التأهيل من أجل العودة مرة أخرى إلى المستطيل الأخضر.

ولم يعد يتبقى من عقد ديمبلي سوى عام واحد، ما يستلزم ضرورة التعجيل بإنهاء المفاوضات مع وكيله موسى سوسوكو، تجنباً لرحيله مجاناً. وذكر راديو كادينا كوبي أن المفاوضات بدأت بالفعل، ومن المقرر أن تحدث لقاءات أخرى بين إدارة النادي ووكيل اللاعب للتفاهم حول شروط تجديد العقد.

وأضاف الراديو أنه من المنتظر أن تقترح إدارة البارسا على اللاعب بنود تمديد مخفضة بالنظر إلى الموقف المالي الصعب الذي يمر به النادي، وفي ظل تخفيض عدد كبير من اللاعبين الكبار لرواتبهم، ومطالبة ديمبلي بأن يحذو حذوهم. وأشار الراديو إلى أنه بمجرد الانتهاء من هذه التفاصيل، سيتم توقيع العقد النهائي الجديد خلال الأيام وربما الساعات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن عثمان ديمبلي المولود في 15مايو1997 (24 سنة) بدأ مسيرته الاحترافية في نادي رين الفرنسي عام 2014، وانتقل منه إلى بروسيا دورتموند الألماني في موسم 16 /2017، بموجب عقد مدته 5 سنوات، مقابل 15 مليون يورو، بخلاف 15 مليوناً أخرى كحافز، ولكن برشلونة دفع في صيف 2017 مبلغ 105 ملايين يورو للحصول على خدماته وبالفعل تمت الصفقة، التي كان البارسا يهدف من ورائها تعويض رحيل نجمه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان.

ولعب ديمبلي للمنتخبات الفرنسية بجميع مراحلها إلى أن صعد للمنتخب الأول حيث لعب 27 مباراة سجل خلالها4 أهداف، حتى ما قبل إصابته في «يورو2020». وشارك مع الديوك في مونديال روسيا 2018، وحصل على وسام جوقة الشرف برتبة فارس من الرئاسة الفرنسية.