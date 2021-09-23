«بنزيمة 200» يدخل نادي «العشرة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواصل النجم الفرنسي كريم بنزيمة تألقه وممارسة هوايته في تسجيل الأهداف وصناعتها مع ناديه ريال مدريد، في أفضل بداية له عبر تاريخه الطويل مع «الملكي»، ووقع بإمضائه على هدفين من الأهداف الستة التي سجلها الريال في فريق ريال مايوركا في الجولة 6 للدوري الإسباني«الليجا».

وبهذين الهدفين، وصل بنزيمة إلى الهدف رقم 200، في مسيرته مع ريال مدريد في الليجا، ليصبح عاشر لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الميرينجي. وكانت بداية احتفالية بنزيمة في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، مستفيداً من خطأ للمدافع جايا لاعب مايوركا، لينهي المباراة بهدفه الثاني قبل دقائق من تغييره لإراحته.

ولم يكتف كابتن ريال مدريد بهذين الهدفين، وإنما صنع تمريرتين حاسمتين لزميله إسينسيو سجل منهما هدفين جميلين في فريق السابق مايوركا ورفض الاحتفال، وأضاف إسينسيو الهدف الثالث «هاتريك» ليحصل على لقب رجل المباراة.

ورفض الفار هدفاً ثالثاً لبنزيمة بداعي عرقلته لمدافع الفريق الضيف، واستمر الضغط من جانب لاعبي الريال من أجل إضافة المزيد من الأهداف، في أول مباراة يلعبونها هذا الموسم على ستاد السانتياجو برنابيو بعد إصلاحه وتجديده. وكان الشاب الفرنسي الواعد إدواردو كامافينجا عند حسن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، الذي أشركه أساسياً من بداية المباراة، مفضلاً إراحة كل من لوكا مودريتش وكاسيميرو وهازارد في هذه المباراة.

ونجح كامافينجا في الإختباروخرج بعد ساعة من التألق في الملعب. وبهذا الفوزالكبير، تصدر الريال ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن منافسه الأول أتليتكو مدريد (14 نقطة) بينما يقبع برشلونة في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، وله مباراة مساء اليوم في الجولة السادسة أمام قادش، وأخرى مؤجلة ضد أشبيلية ولم يتحدد موعدها بعد.

ويتمتع ريال مدريد بميزة إنه صاحب أكبرفارق أهداف في المباريات الست التي لعبها حتى الآن في الليجا، حيث سجل 21هدفاً ودخل مرماه 8 أهداف، أي بفارق 13 هدفاً لمصلحته.