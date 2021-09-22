32 لاعباً في بطولة البادل تنس برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

انطلاقاً من حرص إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية على تفعيل النشاط الرياضي تحقيقاً للأهداف المجتمعية، أطلقت الجمعية «بطولة جمعية الإمارات الأولى للبادل تنس» برأس الخيمة لمدة 16 يوماً ابتداءً من اليوم على ملعب جمعية الإمارات للبادل بمشاركة 32 لاعباً بعدد 16 فريقاً من مختلف إمارات الدولة، ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 15000 درهم والمركز الثاني على 10000 درهم.

وأكد خلف بن عنبر حرص وسعي الجمعية لتقديم أنشطتها وبرامجها لكافة شرائح المجتمع، وصولاً للهدف الاستراتيجي بالارتقاء بالخدمات والبرامج.