دوري السلة يبدأ 14 أكتوبر بمشاركة 6 أندية

علي معالي (دبي)

حدد اتحاد كرة السلة 14 أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة الدوري بمشاركة 6 أندية هي: شباب الأهلي والشارقة والبطائح والنصر والوصل والوحدة، على أن تقام المسابقة على مراحل مختلفة.

وأصدر اتحاد السلة بيانا أوضح فيه نظام البطولة، حيث تقام المرحلة الأولى من 3 أدوار ويقام الدور الثالث على ملعب الفريق المتقدم في الترتيب خلال الدورين الأول والثاني، على أن يتم تحديد ترتيب المرحلة الأولى من 1 إلى 6، ويتأهل الفريقان الأول والثاني في الترتيب من المرحلة الأولى للدور نصف النهائي.

أما المرحلة الثانية «الدور ربع النهائي»، فتقام مباريات بين الفرق الحاصلة على المراكز (3، 4، 5، 6) في المرحلة الأولى، لتحديد الفريقين المتأهلين للدور نصف النهائي وذلك بنظام (بست أوف 3).

وقام الاتحاد بوضع الجدول الخاص بالمباريات، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الوحدة في الجولة الأولى، والوصل مع الشارقة والنصر مع البطائح، وهناك توقفات محددة وضعها الاتحاد منها بعد نهاية الجولة الثالثة.