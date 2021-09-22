3 مواجهات تدشن جولة «اليوم الوطني السعودي»

دبي (الاتحاد)

يصل قطار منافسة «دوري أدنوك للمحترفين» إلى محطة الجولة الخامسة، والتي تنطلق اليوم وتتزيّن بشعار «اليوم الوطني السعودي»، بالتزامن مع مشاركة الأشقاء في المملكة العربية السعودية باحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

وتدشن مباريات، العروبة مع العين، واتحاد كلباء مع الوصل، والوحدة مع شباب الأهلي الجولة الخامسة، على أن تستكمل غداً «الجمعة»، بإقامة أربع مباريات تجمع خورفكان والظفرة، بني ياس وعجمان، الإمارات والنصر، الشارقة والجزيرة.

وفي الوقت الذي تبدو فيه طريق العين «سالكة» للتمسك بصدارته الحالية لترتيب الدوري، والوصول إلى النقطة 15 أمام مضيفه العروبة صاحب المركز قبل الأخير برصيد نقطتين، تصطدم طموحات اتحاد كلباء في تحقيق الفوز الأول برغبة ضيفه الوصل استعادة ذاكرة الفوز الغائبة من الجولة الأولى في «مواجهة الأصفرين»، في المقابل تتركز الأنظار في قمة ختام اليوم الأول للجولة على المواجهة المرتقبة للوحدة «السادس» برصيد 6 نقاط أمام ضيفه شباب الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط.