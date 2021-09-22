الوحدة وشباب الأهلي.. كسر القاعدة!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يرفع الوحدة وشباب الأهلي شعار الفوز في قمة اليوم الأول من الجولة الخامسة بدوري أدنوك للمحترفين، وحصد العلامة الكاملة، والحفاظ على عدم تلقي أي خسارة في آخر 7 مباريات للأول، وآخر 20 مباراة للثاني، في سلسلة طويلة، فضلاً عن أن المباراة تمثل تحدياً خاصاً لـ«العنابي»، الذي يعتبرها بمثابة نقطة تحول مبكرة في مشواره في البطولة، بعد أن جمع 6 نقاط فقط حتى الآن من فوز و3 تعادلات.

كما يسعى الوحدة لمواصلة كسر سلسلة التفوق الكبير لـ«الفرسان» خلال عصر الاحتراف، حيث لم ينتصر عليه خلال 18 مباراة سوى في مباراة واحدة بالجولة 21 بموسم (2018 - 2019) وهو الفوز الأخير في مواجهات الفريقين بالبطولة، بعد إلغاء موسم 2019 - 2020 الذي شهد إقامة مباراة واحدة تفوق فيها شباب الأهلي، بينما كان التعادل هو سيد الموقف في مواجهة الفريقين، ذهاباً وإياباً بالنسخة الماضية، وهو ما يسعى كل طرف لتفاديه في هذه المباراة التي يمثل الفوز بها بجانب نقاطها الثلاث دفعة معنوية كبيرة.