العروبة والعين.. موازين القوى

فيصل النقبي (الفجيرة)

يعلم مدرب ولاعبو العروبة أنهم في اختبار صعب أمام العين في اللقاء المقام بين الفريقين على استاد الفجيرة، وكأنه لقاء بين موازين القوى المختلفة.

«الزعيم» الذي يرتدي ثوباً جديداً هذا الموسم، يتصدر المسابقة بالعلامة الكاملة، وبرصيد 12 نقطة كاملة بعد الفوز بأربع مباريات متتالية، وبقوة هجومية كبيرة قوامها عشرة أهداف كاملة، ووجود مهاجمين على أعلى مستوى مثل لابا وسفيان رحيمي، بالإضافة لعدد من اللاعبين الأجانب والمواطنين المؤثرين.

وفي المقابل فإن العروبة خطف نقطتين فقط أمام شباب الأهلي بالجولة الثالثة وعجمان في النقطة، وخسر أمام الوحدة والنصر بنتائج كبيرة، والمواجهة ستكون بين هجوم العين الضاغط ودفاع العروبة الذي يأمل في الصمود.