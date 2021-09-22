اتحاد كلباء والوصل.. الظروف المتشابهة

كلباء (الاتحاد)

تتشابه ظروف اتحاد كلباء والوصل في لقاء الليلة المهم في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، خاصة في الجولات الثلاث الأخيرة، حيث لم يحقق الفريقان سوى تعادلين وتجرعا خسارة رغم بداية الوصل الجيدة في أول جولتين.

وتعثر الوصل أمام الشارقة في اللقاء الماضي بثلاثة أهداف لهدفين، وفي الثواني الأخيرة وتعادلوا أمام الوحدة وخورفكان، كما تجرع النمور خسارة قاسية أمام العين بأربعة أهداف لهدف، وكذلك خسارة المهاجم التوجولي مالابا الغائب بسبب الإصابة.

وتختلف حالات فوز الوصل قليلاً فالأصفر لديه 8 نقاط، ولم يخسر سوى خسارة وحيدة فيما اتحاد كلباء لديه 3 تعادلات فقط دون فوز للمرة الأولى منذ موسمين، حيث يبدأ الموسم بتحقيق فوز أو فوزين في الجولات الأولى.