اتحاد الكرة يعتمد توصية الاستعانة بالحكام الأجانب

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة توصية لجنة الحكام بالاتحاد بالاستعانة بالحكام الأجانب للمشاركة في إدارة مباريات مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2021-2022 وذلك اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رقم ( 20 ) الذي عُقد اليوم بمقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، حيث تم تكليف لجنة الحكام بوضع الآلية والنظم والقواعد التي سيتم العمل بها لاستقطاب الحكام الأجانب، على أن يتم رفعها لمجلس الإدارة للاطلاع عليها واعتمادها والعمل بموجبها. وأكد مجلس الإدارة أن تجربة استقطاب الحكام الأجانب سيتم تقييمها من جميع الجوانب، وفي الوقت نفسه سيقدم المجلس دعماً كبيراً للحكم الإماراتي الذي حقق نجاحات كبيرة، محلياً وقارياً ودولياً، كما أن برامج تأهيل الحكام الإماراتيين ستستمر، وستحظى باهتمام كبير من أجل توسيع قاعدة التحكيم. وتم التأكيد على تقديم كُل الدعم للمنتخب الوطني الأول, الذي يستعد لخوض مباراتين مصيريتين ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022 لحساب المجموعة الأولى يومي 7 و 12 أكتوبر أمام إيران والعراق في استاد زعبيل بدبي، وتوفير كل متطلبات الجهاز الفني والإداري واللاعبين لضمان تحقيق نتائج إيجابية تجعل من الأبيض منافساً على إحدى البطاقات المؤهلة إلى الحدث الكروي العالمي الكبير.

واطلع مجلس الإدارة على برنامج مشاركات منتخباتنا الوطنية في مختلف البطولات خلال الفترة المقبلة، واعتمد برامج إعداد كل منتخب حسب توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، حيث سيشارك منتخبنا الأولمبي في بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً المقررة في المملكة العربية السعودية للفترة من 4 إلى 12 أكتوبر المقبل، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تستضيفها الدولة في ذات الشهر، ومنتخب الناشئين الذي سيشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين التي ستقام في المملكة العربية السعودية للفترة من 14 إلى 24 أكتوبر، فيما تم الاطلاع على تقرير حول مراكز التدريب التي ستبدأ نشاطها قريبا تحت إشراف الإدارة الفنية. واعتمد المجلس لوائح المسابقات التي يُنظمها اتحاد كرة القدم وهي: لائحة المسابقات، بطولة كأس رئيس الدولة، دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية، مسابقات المراحل السنية، لائحة الإعلام، مخالفات إجراءات ضبط الجودة، التعميم السنوي لمسابقات المراحل السنية ولائحة تراخيص أندية الدرجة الأولى.

كما تم اعتماد مواعيد انطلاق مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي للموسم الرياضي 2021-2022 وهي دوري الشباب تحت 21 سنة، كأس الشباب تحت 21 سنة، دوري الشباب تحت 19 سنة، دوري الناشئين تحت 17 سنة، دوري الناشئين تحت 16 سنة، دوري الأشبال تحت 15 سنة ( أ )، دوري الأشبال تحت 15 سنة ( ب )، دوري الأشبال تحت 14 سنة ( أ )، دوري الأشبال تحت 14 سنة ( ب )، دوري الأشبال تحت 13 سنة ( أ )، دوري الأشبال تحت 13 سنة ( ب )، دوري الأشبال تحت 13 سنة ( ج )، وستنطلق جميع المسابقات اعتباراً من 7 أكتوبر المقبل على أن تنتهي في الحادي والثلاثين من مارس 2022.

واستعرض الاجتماع تقرير لجنة كرة القدم النسائية الخاص ببرنامج منتخب السيدات استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا المقررة بالهند 2023، والمسابقات التي ستنظمها اللجنة لمختلف الفئات العمرية، والمهرجانات إلى جانب الدورات التدريبية المختلفة، فيما تم استعراض كذلك برامج وأنشطة لجنة كرة القدم الشاطئية التي ستشمل إقامة مسابقات الدوري والكأس والسوبر، بدءاً من نوفمبر المقبل، وكذلك اعتماد برنامج منتخب الكرة الشاطئية للمشاركة في بطولة كأس القارات بدبي للفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل. واطلع مجلس الإدارة على سير عمل إستراتيجية الاتحاد، واعتماد إضافة مروان الزعابي عضواً في لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير لما يتمتع به من خبرة كبيرة في هذا المجال.