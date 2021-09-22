خصم 12 نقطة من رصيد ديربي كاونتي

لندن (د ب أ)

تعرض فريق ديربي كاونتي، المنافس ببطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيون شيب)، لعقوبة خصم 12 نقطة من رصيده، ليتراجع إلى المركز الأخير في ترتيب المسابقة، بعد تعيينه إدرايين اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن رابطة الدوري الإنجليزي أكدت أن العقوبة تم تطبيقها، بعد أن أعلن ديربي أن أندرو هوسكينج وكارل جاكسون وأندرو أندرونيكو من شركة (كوانتوما) الاستشارية للأعمال سوف يعملون كمدراء مشتركين للنادي.

وحصد ديربي كاونتي، الذي يتولى تدريبه النجم الإنجليزي السابق واين روني، 10 نقاط بعد خوضه ثماني مباريات حتى الآن في المسابقة، لكنه الآن يجد نفسه متأخرا بفارق ست نقاط عن نوتنجهام فورست، الذي كان في السابق يقبع في ذيل الترتيب.

كان ديربي قد كشف عن نيته تعيين مديرين الأسبوع الماضي، مشيراً إلى الفشل في تحديد المالكين الجدد والتأثير المستمر لمرض (كوفيد - 19) على تدفقات الإيرادات.

وقال هوسكينج في بيان: «أستطيع أن أؤكد أنه تم تعييني برفقة أندرو أندرونيكو وكارل جاكسون كمدراء مشتركين لنادي ديربي كاونتي لكرة القدم اليوم».

كان لتداعيات فيروس كورونا المستجد تأثير كبير على الشؤون المالية للنادي وقدرته طويلة المدى على الاستمرار في شكله الحالي. وأضاف هوسكينج: ندرك أنه مع بدء موسم 2021 - 2022 الشهر الماضي، ستكون هذه الأخبار مصدر قلق لأصحاب المصلحة والمشجعين، بالإضافة إلى مدينة ديربي ومجتمع كرة القدم الأوسع.

وتابع: نحن في المراحل الأولى من تقييم الخيارات المتاحة للنادي وسندعو أي أطراف معنية للتقدم بأرائها. وأوضح هوسكينج: تتمثل أهدافنا المباشرة في ضمان إكمال النادي لجميع مبارياته في البطولة هذا الموسم وإيجاد الأطراف المهتمة لحماية النادي وموظفيه.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي في وقت لاحق تطبيق عقوبة خصم النقاط، مشيرة إلى إنها أجرت بالفعل محادثات مع المسؤولين. ومن المقرر إجراء مزيد من المحادثات مع مجموعة رامز ترست الخاصة بالداعمين وإدارة الثقافة والإعلام والرياضة، بالإضافة إلى نواب محليين.