اتحاد الكرة يوقع اتفاقية استضافة بطولة غرب آسيا العاشرة

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة مراسم توقيع اتفاقية استضافة بطولة غرب آسيا العاشرة في مقر اتحاد الكرة بدبي، والتي ستقام في الإمارات، خلال الفترة من 20 مارس وحتى الثاني من أبريل 2023. وقع على الاتفاقية محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وخليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، بحضور نائب رئيس اتحاد غرب آسيا حسين سعيد وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، باستضافة الإمارات لهذا الحدث للمرة الأولى، مؤكداً حرص الدولة على استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى، لكونها تمتلك البنية التحتية التي تؤهلها لتقديم استضافة مميزة، دعماً لتلك البطولات القارية المهمة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نسعى مع الأخوة في اتحاد غرب آسيا للارتقاء بتلك البطولات، سعياً للنهوض بمستوياتها، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، لتعم الفائدة على الجميع. وفيما يتعلق بطلب الإمارات لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021 بعد اعتذار اليابان عن عدم استضافتها أوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن هناك محادثات وتنسيقاً بين اتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي /فيفا/، بخصوص الاستضافة، مشيراً إلى عدم صدور قرار نهائي في هذا الأمر حتى الآن. وأكد حرص الإمارات على استضافة البطولات الكبيرة لإظهار تقدم الكرة الإماراتية، وإبراز التنظيم المميز للكوادر الإماراتية لمثل هذه البطولات.

وحول استعدادات منتخبنا لمباراتي إيران والعراق يومي 7 و12 أكتوبر المقبل ذكر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المسؤولية كبيرة وعلينا الاستفادة من جميع الطاقات، لتحقيق الهدف المنشود وهو الصعود إلى كأس العالم 2022، مضيفاً: «ثقتنا كبيرة في اللاعبين بأنهم سيبذلون أقصى جهودهم، لأجل تحقيق طموحات الجماهير، والفوز في المباراتين المقبلتين لمساعدة الأبيض في جمع المزيد من النقاط للتأهل للمونديال».

وأكد دعم الإمارات لإقامة بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، في العراق، وذلك بعد قرار الاتحاد الخليجي لكرة القدم بتأجيل البطولة إلى يناير 2023 بالإجماع، نظراً لازدحام الروزنامة الدولية والقارية. وقال: «نسعى بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات الخليجية لرفع الحظر على جميع الملاعب الكروية العراقية، وذلك بالتواصل مع المسؤولين في الاتحاد الدولي لاتخاذ القرارات التي تسعد الأسرة الرياضية العراقية».

من جانبه، أعرب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا حسين سعيد، عن سعادتهم باستضافة الإمارات للدورة العاشرة من بطولة غرب آسيا، مؤكداً ثقة الاتحاد في أن استضافة الإمارات ستكون على أعلى مستوى، نظراً للخبرات الكبيرة التي تتوفر للكوادر الإماراتية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.