جماهير ملاعب إنجلترا تقف بعد انتظار 25 عاماً!

لندن (د ب أ)

بات بمقدور أندية الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» وأندية دوري الدرجة الأولى «شامبيونشيب»، تجهيز مناطق وقوف للجماهير في الملاعب، ابتداء من الأول من يناير المقبل، وذلك كجزء من برنامج تجريبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هيئة سلامة الملاعب الرياضية، كشفت عن خططها في بيان اليوم الأربعاء. ويأتي إدخال مناطق للوقوف في ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز والدرجة الأولى، لينهي حظراً دام لمدة 25 عاماً.

وسيكون على الأندية أن تتقدم بطلب الالتحاق بالبرنامج في موعد أقصاه السادس من أكتوبر المقبل، وفي حال تم الموافقة، ستكون قادرة على تجهيز مناطق وقوف في ملاعبها ابتداء من يوم رأس السنة الجديدة وحتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت هيئة سلامة الملاعب الرياضية أن المشروع سيتم تقييمه بشكل مستقل، مع بقاء المقاعد في باقي مناطق الملاعب.

وتم منع مناطق الوقوف في الملاعب فيما يعرف الآن بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى بموجب قانون تم تمريره في أعقاب كارثة هيلسبرة عام 1989 والتي راح ضحيتها 97 مشجعاً لليفربول.

وتأتي عودة مناطق الوقوف المرخصة في الملاعب، عقب أبداء الحكومة التزامها بهذا الأمر في الانتخابات العامة التي جرت عام 2019، وهي خطوة تحظى بدعم من مختلف الأحزاب.