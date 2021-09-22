دياز وتيجالي يهنئان السعودية باليوم الوطني الـ 91

معتصم عبدالله (دبي)

هنأ ثنائي النصر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي السابق، وتيجالي لاعب الاتفاق والوحدة السعوديين السابق، المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 والذي يتزامن مع مباريات الجولة الخامسة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث تتزين الجولة بشعار اليوم الوطني السعودي.

وحرص دياز المدرب السابق لنادي الهلال السعودي على تهنئة المملكة العربية، وقال: أتقدم بخالص التهاني للسعودية حكومةً وشعباً، وكل منسوبي نادي الهلال الذي سأظل ممتناً له مدى الحياة على المعاملة الطيبة.

من جانبه، هنأ تيجالي مهاجم «العميد»، بالمناسبة، وقال: أحر التهاني للأشقاء في السعودية، أملك ذكريات جيدة عندما لعبت هناك مع فريقي الاتفاق والوحدة.

من جهته، وصف الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر استعدادات فريقه لمباراته المرتقبة أمام مضيفه الإمارات مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بالجيدة عطفاً على الظروف النفسية للفريق واللاعبين، وقال: نسعى للتأكيد على النتيجة الإيجابية في الجولة الماضية وتحقيق فوزنا الثالث في الدوري.

وعبر دياز عن سعادته بجاهزية لاعبه ريان مينديز، وأوضح: سعداء بتعافي اللاعب ريان مينديز وشفائه من الوعكة الصحية ومشاركته في التدريبات الماضية استعداداً لمباراة الإمارات، ولفت إلى احتمالية استمرار غياب الحارس أحمد شمبيه الذي بدأ في العودة للتدريبات.

وأضاف: الفوز والخسارة في كل مباراة لا يرتبطان باللعب داخل أو خارج القواعد، ولا يوجد ما يمنع فريقي من تحقيق الفوز خارج ملعبه، وما يشغل بالي حالياً هو التحضير الجيد للظهور بأفضل صورة في مباراة الجمعة.

وعدد مدرب «العميد» أسباب «قيمة الفوز» على الإمارات في الجولة المقبلة، وقال: لكل فوز ثمن، ولكن يجب علينا أولاً أن نؤدي بشكل جيد في المباراة، وأن نحرص على تجانس خطوط الفريق، وشدد على ضرورة احترام المنافس، وأضاف: نتائج الإمارات لا تعكس المستوى الحقيقي للفريق الجيد هجومياً وهو ما يتطلب منا اللعب بحذر أكبر.