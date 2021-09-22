العنبري: أنتظر ردة فعل أبناء «الملك»

علي معالي (الشارقة)

عبر عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة عن تفاؤله قبل مباراة الجزيرة في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أنه ينتظر ردة الفعل المناسبة من اللاعبين، خاصة وأن «الملك» قدم مباريات قوية في الفترة الأخيرة رغم عدم التوفيق في بعض المواجهات.

قال العنبري: أمامنا مباراة ضد بطل الدوري وأتمنى أن تكون مواجهة ممتعة، ويغيب عن فريقي كل من عبدالله غانم وميلوني، ولكن الفريق جاهز بالعناصر الحالية.

وأضاف: الجزيرة يجيد الاستحواذ، وهو ما ندركه جيداً، وفريقي في الجولات السابقة كانت رغبته وعطاؤه كبيراً في أرض الملعب، وفرض شخصيته وهو ما نبحث عنه في المباراة المقبلة أيضاً.

وتابع العنبري: خسارة المباراة أمام شباب الأهلي كانت صعبة علينا جميعاً، وعندي ثقة بالفريق ولابد أن يظهر المستوى المتميز للاعبينا، ومررنا بتجارب كثيرة صعبة، وكانت لدينا ردة فعل، وهو ما أنتظره من اللاعبين.

من جانبه قال الأوزبكي شوكوروف: منذ 4 مواسم وأنا ألعب ضد الجزيرة وأعرف اللاعبين فرداً فرداً، ونواجه ضغوطاً كبيرة في المباريات إضافة إلى حرارة الأجواء ولهما تأثيرها في استهلاك الطاقة وفي كل الأحوال جاهزون للجزيرة.

وقال شوكوروف: مباراة مهمة جدا لنا وصعبة كونها أمام بطل، وعلينا بذل جهد مضاعف، خاصة وأن المباراة على أرضنا، وسوف نحاول بذل أقصى لتحقيق الفوز وإسعاد جمهورنا، ونعرف قوة المنافس، ولدينا عمل سنقوم به ومدرب الفريق سيضع طريقة العمل المناسبة للمباراة.