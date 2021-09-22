محمد قويض: متفائل بعودة الظفرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعرب السوري محمد قويض مدرب الظفرة عن تفاؤله بعودة فريقه لتحقيق النتائج الجيدة قريباً، خاصة أن الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، وأكد أن التركيز سيكون مفتاح الفوز أمام خورفكان بعد غدٍ الجمعة، بالجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال: فريقنا يقدم مستويات جيدة ويصنع الفرص، وراض عن الأداء الذي قدمه الفريق في الفترة الماضية وبشكل خاص أمام بني ياس بالجولة الماضية.

وعن المنافس، قال قويض: خورفكان سعى منذ بداية الموسم إلى تدعيم صفوفه وصنع فريق جيد على مستوى اللاعبين الأساسيين والبدلاء، ويؤدي مبارياته بطرق لعب مختلفة متسلحاً بقدرات هجومية خاصة عندما يلعب على ملعبه، نعرفه جيدا ونأمل أن نتمكن من أداء مباراة متوازنة والخروج بنتيجة إيجابية.

وذكر قويض أن سلطان الغافري الغائب عن تشكيلة الفريق منذ بداية الموسم سيكون ضمن قائمة المباراة، بينما يستمر غياب المدافعين محمد سيف وبيدرو بافلوف.