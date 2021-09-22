18 برنامجاً في الدورة الجديدة لـ «الشارقة الرياضية»

الشارقة (الاتحاد)

بالتزامن مع مرور 15 عاماً على تأسيسها، تطل قناة «الشارقة الرياضية»، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون، على متابعيها بدورة برامجية جديدة، تقدم فيها 18 برنامجاً منوعاً شبه يومي، منها برامج جديدة وأخرى تستمر بحلة جديدة، إلى جانب التغطيات الرياضية المحلية والعربية والعالمية.

وتتنوع برامج الدورة الجديدة التي تعد الأشمل منذ انطلاق الإذاعة، بين البرامج التحليلية الحوارية، وبرامج التغطيات والمتابعات، وصولاً إلى البرامج المتخصصة في المواسم الرياضية للألعاب والبطولات العالمية، لتضع المتابعين أمام صورة متكاملة للحراك الرياضي المحلي والمنطقة والعالم.

ويواصل البرنامج الأقدم في القناة «الخط الرياضي»، فتح نوافذه على الجماهير التي تحرص على تقديم آرائها وتطلعاتها، وأهم النقاط الإيجابية والسلبية تجاه الاتحادات والأندية الرياضية في الدولة، حيث يعرض البرنامج في بث مباشر من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع عند الساعة 15:30 عصراً، بالإضافة إلى العديد من البرامج.