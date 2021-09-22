إيتو يعود إلى الكرة الكاميرونية

ياوندي (أ ف ب)

أعلن المهاجم النجم صامويل إيتو اليوم الأربعاء ترشحه لانتخابات رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في ديسمبر المقبل.

وأصبح منصب الرئاسة في الاتحاد الكاميروني شاغراً عقب إلغاء رئاسة سيدو مبومبو نجويا بقرار من محكمة التحكيم الرياضية، علماً أنّ الكاميرون تستعد لاستضافة بطولة أمم أفريقيا في يناير المقبل.

سبق لإيتو ان دعم حملة مبومبو، لكنه يطمح للولوج إلى تحدٍ جديد في مسيرته بعد عامين على اعتزاله اللعب. وقال مهاجم برشلونة الإسباني السابق على حسابه في إنستجرام: أنا فخور ومسرور بإعلان ترشحي لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بعد دراسة متأنية، قرّرت أن أترشح في مبادرة نابعة من حبي للكاميرون وشغفي لكرة القدم.

وتابع: يشرفني أن أكون في خدمة اللعبة التي منحتني كل الإنجازات التي حققتها حتى الآن.

وختم إيتو: الانتظار ليس خياراً، إنه الوقت لإعادة بناء كرة القدم، لا نستطيع تأجيل إعادة إنعاش اللعبة الأولى لانّ باقي العالم يتحرّك بسرعة، ويتقدم من دوننا.

شارك إيتو مع المنتخب الكاميروني في كأس العالم 4 مرات خلال مسيرته بدء من العام 1998، وفاز معه بلقب كأس أمم أفريقيا مرتين عامي 2000 و2002.

وعلى مستوى الأندية، فاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات مع برشلونة، كما تُوّج بالدوري الإيطالي مرة واحدة مع إنتر، فيما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (مرتان مع برشلونة ومرة مع إنتر).

وعلى المستوى الفردي، أحرز جائزة افضل لاعب في افريقيا 4 مرات.

كان موسم 2018-2019 الأخير لايتو كروياً، حيث لعب مع نادي قطر، بعد مسيرة طويلة أخذته إلى ريال مدريد وبرشلونة ومايوركا وليجانيس في إسبانيا، إنتر وسامبدوريا في إيطاليا، تشيلسي وإيفرتون في إنجلترا، أنطاليا سبور وكونياسبور في تركيا، وأنجي ماخاشكالا في روسيا.