زفيريف يرتبط بـ«هاله» حتى عام 2024

برلين (د ب أ)

وقع نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف، المتوج بميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، عقداً يشارك بموجبه لمدة ثلاثة أعوام في بطولة هاله التي تقام على الملاعب العشبية بألمانيا، والتي لم يسبق له التتويج بها.

وأعلن منظمو البطولة في بيان أن زفيريف (24 عاماً) التزم بالاستمرار في المشاركة بالبطولة، التي تعد مرحلة استعدادية مهمة قبل بطولة ويمبلدون، حتى عام 2024.

ووصل زفيريف إلى نهائي بطولة هاله في عامي 2016 و2017 ، بينما خرج من دور الـ16 في نسخة العام الحالي أمام الفرنسي أوجو هومبرت الذي توج باللقب.

وقال زفيريف: أتطلع إلى العودة لبطولة هاله في كل عام، البطولة منظمة بشكل هائل، إضافة إلى المسافات القصيرة والإعدادات المحلية الرائعة لها.

كذلك تأكدت مشاركة النجم السويسري روجيه فيدرر، صاحب الرقم القياسي للبطولة برصيد عشرة ألقاب، والروسي دانييل ميدفيديف بطل أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، والروسي الآخر كاران خاشانوف الفائز بالفضية في الأولمبياد، في نسخة العام المقبل من بطولة هاله، المقررة بين 11 و19 يونيو.