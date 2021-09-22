كومان.. انسحاب من «مؤتمر صحفي بلا أسئلة»!

برلين (د ب أ)

غادر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأربعاء للحديث عن مباراة الغد أمام قادش في الدوري، من دون الإجابة عن أي أسئلة، بعدما اكتفى بقراءة بيان معد مسبقاً.

وتعرض برشلونة لكبوة جديدة بتعادله على ملعبه مع غرناطة 1-1 أمس الأول الاثنين، وكادت المباراة أن تنتهي بفوز غرناطة، لكن لاعب قلب الدفاع رونالد أراوخو خطف هدف التعادل لبرشلونة في الثواني الأخيرة من المواجهة.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رحل عن برشلونة بسبب الظروف المالية الصعبة للنادي، كما سمح النادي بعودة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد في أواخر أغسطس، وبات الفريق يبدو بعيدا عن تحديات المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم. كذلك تعرض برشلونة للهزيمة في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث خسر أمام بايرن ميونخ الألماني 0-3.

ويبدو أن كومان يتعرض لضغوط متزايدة، وقد تردد أن خوان لابورتا، رئيس النادي، يسعى لتغيير المدير الفني وأن روبرتو مارتينيز مرشح لتولي المنصب. لكن تقارير أشارت إلى أن كومان سيحصل على تعويض كبير في حالة إقالته، وهو ما يثير الشكوك حول قدرة برشلونة على تغيير المدرب في الوقت الحالي.

وكان من المقرر أن يواجه كومان وسائل الإعلام اليوم الأربعاء للحديث عن المباراة المقررة غدا أمام قادش، وقد رفض المدرب الهولندي الإجابة عن الأسئلة، وقرأ بياناً مكتوباً، دعا من خلاله جماهير برشلونة بالتحلي بالصبر، وأكد أنه يحظى بدعم الإدارة. وقال كومان في البيان: صباح الخير جميعاً، يقف النادي معي في وضع إعادة البناء.

وأضاف: الوضع المالي للنادي يرتبط بالأنشطة الرياضية والعكس صحيح، وهذا يعني أنه يجب علينا إعادة بناء الفريق دون أن نستطيع القيام بأي استثمارات مالية كبيرة. وتابع: يتطلب هذا وقتاً، المواهب الشابة حالياً، يمكن أن تشكل النجوم الكبار القادمين خلال الأعوام القليلة المقبلة.

الشيء الجيد هو أن لاعبين شبان سيحصلون على فرص مثل التي سبق وحصل عليها نجوم مثل تشافي وأندريس إنييستا، لكن علينا التحلي بالصبر.

وأضاف: إضافة إلى ذلك، سيكون البقاء في مركز متقدم بالدوري الإسباني نجاحاً، هذه مدرسة كرة قدم هائلة للمواهب. وتابع: في دوري أبطال أوروبا، لا يفترض أن تتوقع المعجزات الهزيمة أمام بايرن ميونيخ يجب أن يجرى التعامل معها من هذا المنظور.

وقال: في العملية التي نمر بها الآن، يحتاج العاملون دعما غير مشروط بالقول والفعل، أعرف أن الصحافة تعترف بهذه العملية، فهذه ليست المرة الأولى في تاريخ برشلونة التي يحدث فيها هذا.

وأضاف: نعتمد على دعمكم في هذه الأوقات العصيبة، نحن كفريق ولاعبين سعداء للغاية بالدعم الذي نحظى به من الجماهير، مثلما كان الحال في مواجهة غرناطة.