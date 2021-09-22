«الإمارات لسباق الخيل» تحدد معالم الموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

عقدت هيئة الإمارات لسباق الخيل اجتماعها الأول مع أندية السباقات في الدولة، برئاسة المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام للهيئة، وبحضور اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل والمدير العام، المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وكيم إليت مدير عام مضمار أبوظبي، وفيصل الرحماني مشرف عام مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، نائب رئيس اللجنة المنظمة.

كما شهد الاجتماع الذي استضافه نادي دبي لسباق الخيل، حمد الشامسي نائب مدير نادي دبي لسباق الخيل، ياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل وعدد من المسؤولين في الهيئة وأندية السباقات الخمسة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات للموسم الجديد الذي ينطلق في الـ 29 من شهر أكتوبر المقبل، وسبل التعاون والتنسيق لإنجاح الموسم الذي سيكون محط أنظار الجميع خاصة أنه يأتي بالتزامن مع انطلاق الحدث العالمي المنتظر معرض «إكسبو دبي 2020».

وأكد المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن الاجتماع كان فرصة للالتقاء بجميع المدراء والمسؤولين في أندية الدولة، لخلق جو من التعاون والتنسيق، لتحقيق الهدف الذي يحرص له الجميع وهو الارتقاء بفروسية الإمارات.

وأضاف أنه تم مناقشة تنسيق جدول السباقات بين الأندية، والاهتمام بالبطولات الرئيسية، ودعم الأندية من خلال هيئة الإمارات لسباق الخيل و كذلك من قبل أندية السباقات الأخرى، واستقطاب الملاك الجدد لمضامير الدولة، بالإضافة إلى عودة الجماهير إلى مدرجات المضامير بالتوافق مع التحديثات الجديدة للإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأيضاً اللجان المعنية في كل إمارة، إذ سوف يتم اتخاذ القرار النهائي الشهر المقبل.

وأعلن المهندس محمد سعيد الشحي بأنه سيتم الاجتماع بالمدربين في الأيام المقبلة، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، كما سيتم الاجتماع أيضا مع الملاك، مضيفا بأن كل هذه الخطوات تأتي بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس الإدارة، إيماناً منا بأهمية التواصل مع كافة أهل الخيل.

وعن الخطط القادمة، قال المهندس محمد الشحي أن الهدف القادم هو نقل سباقات الخيل في الدولة إلى مستوى جديد من التطور وفق توجيهات القيادة الرشيدة، والذي يتوجب تعاون الجميع لخلق بيئة محفزة وإيجابية تخدم مصلحة هذه الرياضة، بالإضافة إلى التعاون مع الأشقاء المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وكذلك الدول الخليجية الأخرى لنصل معهم لمرحلة التوأمة من حيث المشاركات والسباقات الكبيرة وكذلك المزادات، مشيراً في الوقت ذاته بأن مزاد كأس دبي العالمي الاستعراضي الأول «بريز أب» هو إضافة كبيرة ليس فقط للدولة بل المنطقة بشكل عام.

وأضاف: نعمل أيضاً في المرحلة المقبلة على زيادة عدد الخيول في سباقاتنا والملاك والمنافسات والاهتمام بكافة الإسطبلات، سواء أكانت صغيرة أو كبيرة.