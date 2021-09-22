ليفربول يحتفل بتوسعة مدرجات «أنفيلد»

ليفربول (رويترز)

قال ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء إنه سيمضي قدما في خطط توسعة مدرج أنفيلد رود في ملعبه أنفيلد، وسيقيم احتفالاً رسمياً الأسبوع المقبل.

وستشهد إعادة تطوير المدرج إضافة سبعة آلاف مقعد إضافي إلى استاد أنفيلد، مما يرفع سعته الإجمالية إلى أكثر من 61 ألف متفرج ويجعله ثالث أكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استاد أولد ترافورد ملعب مانشستر يونايتد واستاد توتنهام هوتسبير.

وحصل النادي في يونيو على إذن مجلس مدينة ليفربول للمضي قدما في خططه، كما حصل على الضوء الأخضر لتنظيم ما يصل إلى ست حفلات ومناسبات كبرى في الاستاد خلال خمسة مواسم.

وقال آندي هيوز مدير ليفربول: لقد كنا واضحين منذ البداية، أننا بحاجة إلى تعاون السكان المحليين، لننفذ بنجاح الخطط الخاصة بالمجمع، ولضمان أن المشروع قابل للتطبيق من الناحية المالية. كنا بحاجة إلى يقين بشأن تقدم هذا المشروع، ونحن الآن في وضع يسمح لنا بالمضي قدماً، لقد بدأنا هذه الرحلة في عام 2014 ونشعر بالامتنان للجميع على مساهماتهم.

ومن المتوقع أن تخلق توسعة مدرج أنفيلد رود حوالي 400 وظيفة جديدة في أيام المباريات، ومن المرجح أن تنتهي أعمال توسعة المدرج قبل بداية موسم 2023-2024. ويحل ليفربول، صاحب المركز الثاني في الدوري، ضيفاً على برنتفورد يوم السبت المقبل.

