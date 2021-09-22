مذكرات جزراوية.. توقيت «الخامسة» من نصيب «الملك»

مصطفى الديب (أبوظبي)

في مثل هذه الجولة «الخامسة» من الموسم الماضي، التقى الجزيرة والشارقة، وكانت إحدى المباريات الساخنة والمهمة في ذكريات «فخر أبوظبي» حامل اللقب، حيث كانت الخسارة الأولى له في موسم التتويج عندما خسر على أرضه أمام «الملك» بهدف دون رد.

وأقيمت تلك المواجهة في السابع من نوفمبر من العام الماضي، ويومها سجل إيجور كورنادو لاعب الشارقة السابق والاتحاد السعودي الحالي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38.

ولم يخسر الجزيرة أي مباراة من 7 مباريات خاضها بعد هذا اللقاء، حيث فاز في 6 مباريات، وتعادل في واحدة أمام العين، وكانت الخسارة التي تلتها أمام خورفكان بثلاثية نظيفة في الأسبوع الثالث عشر، وشكلت مفاجأة كبيرة للجميع، سواء لجهاز الجزيرة نفسه ولاعبيه أو الساحة الرياضية بشكل عام.

وعقب الخسارة، انطلق قطار «الفخر» نحو الدرع بثبات ليظفر باللقب الثالث عن جدارة بعد منافسة شرسة مع بني ياس حتى الجولة الأخيرة.