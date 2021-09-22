6 لاعبين في صراع المقدمة لـ «ماسترز الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

رفع سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج رصيده إلى 4 نقاط بعد الجولة الخامسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحقق سالم التعادل على الطاولة الأولى مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان، وافتتح الجولة الخامسة من المنافسات خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، بحضور جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، وفيصل الحمادي رئيس لجنة حكام البطولة، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي، وعدد من الإعلاميين ومتابعي الشطرنج في الدولة.

وأسفرت النتائج عن تعادل على الطاولة الثانية الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي مع الأستاذ الدولي الكبير الايراني أمين طبطبائي، وتعادل على الطاولة الثالثة الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني بافل اليانوف مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي آرجون ايريجاسي، وعلى الطاولة الرابعة استمر المخضرم الأذربيجاني نايديتش أركاديتش تقديم سلسلة عروضه القوية بفوزه على منافسه اليوناني ديميتريوس ماستروفاسيلس، كما حقق الأستاذ الدولي الكبير الكازاخستاني رينات جومابييف فوزاً غاية في الأهمية على منافسه الهندي أباجيت جوبتا. وفي أبرز نتائج هذه الجولة أيضاً: خسارة ثانية مفاجئة للأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين، والذي خسر في الجولة الخامسة من البولندية الأستاذة الدولية الكبيرة جولانتا زواجكا، كما خسر الجزائري الأستاذ الدولي الكبير بلال بلحسين على يد الأرميني الأستاذ الدولي الكبير آرام هاكوبيان، فيما تعادل لاعب منتخبنا الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة الأستاذ الدولي سعيد إسحق مع الهندي الأستاذ الدولي الكبير رونق سدواني.

وتعادل لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة الأستاذ الدولي عمر الحوسني مع الأستاذ الدولي الكبير المصري أدهم فوزي، كما انتهى اللقاء العربي الآخر بنتيجة التعادل بين الأستاذ الدولي الأردني سامي السفريني والأستاذ الدولي المصري علي فرحات. ويتصدر 6 لاعبين سلم الترتيب برصيد 4 نقاط، وهم سالم عبد الرحمن والهندي نارا يانان والإيراني أمين طبطبائي والجورجي ميخائيل ميكاشفيلي والكازاخستاني رينات جومابييف والأذربيجاني نايديتش أركاديتش، فيما يأتي بالمركز الثاني 5 لاعبين برصيد 3.5 نقطة هم الهندي جانغولي شاخار ومواطنه آرجون ايريجاسي، والفرنسي جوليس موزارد والإيراني برهام مقصودلو والأوكراني بافل اليانوف.

وأكد خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، أن استضافة وتنظيم مثل هذه البطولات العالمية الكبرى واستقطابها لأفضل الأساتذة الدوليين الكبار على مستوى العالم يعدّ اعترافاً عالمياً جديداً على مكانة الإمارات الرائدة وشهادة ثقة مهمة لإجراءاتها وبروتوكولاتها الطبية لوقاية المجتمع والزائرين، ودليلاً واضحاً على جاهزيتها وتطور بنيتها التحتية التي تجعلها قادرة على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، مما يسهم في تطوير وتنمية مهارات لاعبي الدولة بمختلف الرياضات، من خلال الاحتكاك المباشر مع لاعبين وأبطال عالميين، وتوفير قدر كبير من الاستفادة للاعبي المنتخبات الوطنية.