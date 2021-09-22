«السوبر الإماراتي البحريني لليد».. المواجهة الثالثة

رضا سليم (دبي)

وضع اتحاد اليد ملامح الترتيبات الأخيرة على النسخة الرابعة من كأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، والتي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وتجمع بين الشارقة بطل السوبر الإماراتي والنجمة بطل السوبر البحريني، يوم السبت بصالة الملك الشرقاوي، حيث تواصلت الاجتماعات بين الاتحاد وإدارة النادي الشرقاوي لإنهاء كافة الترتيبات على النسخة الرابعة.

ويصل فريق النجمة إلى البلاد بعد غد الجمعة، وتم توجيه الدعوة إلى علي عيسي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد وأعضاء مجلس الاتحاد البحريني، والذين من المتوقع وصولهم مساء الجمعة، كما تم توجيه دعوات لعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية لحضور المباراة. وأكد ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد أن كافة الترتيبات تسير في اتجاه خط النهاية نحو الانطلاقة، وهناك تنسيق موسع مع إدارة نادي الشارقة والاجتماعات متواصل من أجل ظهور المباراة بالشكل الذي يليق بمكانة البلدين الشقيقين الإمارات والبحرين وبالطبع النسخة الرابعة تأتي في ظروف استثنائية، خاصة أنها تأجلت الموسم الماضي إلا أن حرص الاتحادين على استمرارها وراء إقامتها هذا العام ونرحب بكل الأشقاء من البحرين على أرض الإمارات.

يذكر أن النسخة الأولى أقيمت في البحرين، وجمعت بين النجمة والشارقة وفاز الأول بالكأس موسم 2017، فيما أقيمت النسخة الثانية 2018 في دبي وجمعت بين الشارقة والنجمة وحسمها الفريق البحريني للمرة الثانية، ونجح الشارقة في الفوز بالنسخة الثالثة، بعد الفوز على باربار 2019، وتم تأجيل نسخة 2020 بسبب ظروف جائحة كورونا.

وتأهل الشارقة إلى المباراة بالفوز على الجزيرة في كأس السوبر المحلي، فيما تأهل النجمة بالفوز على باربار في كأس السوبر البحريني، وستكون النسخة الرابعة هي المواجهة الثالثة بين الفريقين.