مليحة يطلق مبادرة «بكم نتقدم» لأولياء أمور اللاعبين



الشارقة (الاتحاد)

أطلق نادي مليحة مبادرة جديدة «بكم نتقدم»، التي تهدف إلى دعوة أولياء أمور اللاعبين لمتابعتهم خلال التدريبات، ومشاركتهم في يوم رياضي مجتمعي، وسيتم إطلاق المباراة يوم السبت المقبل بمقر النادي. جاء الإعلان عن المبادرة الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة النادي، وتحدث فيه عبدالله بالعجيد الكتبي عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الثقافية، ومنصور راشد الكتبي السكرتير الإداري للنادي، وحضره محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله سالم الخاصوني نائب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

أكد عبدالله بالعجيد الكتبي أن تنظيم مبادرة «بكم نتقدم» لدعوة أولياء أمور اللاعبين لمتابعة تدريبات أبنائهم، تأتي في ضوء استراتيجية النادي مع توجهات مجلس الشارقة الرياضي بشأن الاهتمام باللاعبين رياضياً وثقافياً وأخلاقياً، وتتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تستهدف لاعبي الفرق الرياضية من كافة الأعمار السنية.

وأضاف: «تسعى المبادرة إلى تحقيق الثنائية المنشودة في لاعبينا بأن يكون اللاعب رياضياً ومثقفاً في آن واحد بين أسرته وفي حضور والده أو والدته، لذا درج النادي من خلال اللجنة على تنظيم عدد من الفعاليات مثل مسابقات لحفظ سور من القرآن الكريم ومحاضرات توعية تتناول موضوعات الأخلاق والسلوك والأمن الإلكتروني، ومسابقات ثقافية على هيئة دوري ثقافي وفعاليات تهتم بتعزيز قيم الولاء والانتماء».

وتابع: «سيتم في نهاية البرنامج إجراء استبيان تقييمي للمبادرة للوقوف على التحديات وفرص التحسين، مؤكداً حرص النادي على أن تحقق المبادرة في حضور أولياء الأمور الفائدة المرجوة، وتعزيز الرياضة وغرس الأخلاق لدى اللاعبين».