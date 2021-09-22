نادي الإمارات يوقع مذكرة تفاهم مع إذاعة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقع نادي الإمارات مذكرة تفاهم مع هيئة إذاعة رأس الخيمة بهدف دعم روابط التعاون والشراكة في المجال الإعلامي الرياضي وبث المواد الإعلامية الخاصة بالنادي، لنشر الوعي والفكر الرياضي وفعاليات النادي على حد سواء، واستحداث برنامج رياضي باسم المستديرة، وقع من جانب نادي الإمارات يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب هيئة إذاعة رأس الخيمة محمد غانم مصطفى مدير عام هيئة الإذاعة، وبحضور ثاني سالم الشحي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم.

وأوضح البطران بأن توقيع هذه المذكرة يأتي من منطلق توطيد أواصر الشراكة والتعاون وترسيخ العلاقة مع وسائل الإعلام المختلفة، لتسليط الضوء الإعلامي الرياضي على الفعاليات المختلفة، وخلق علاقة ترابط مع كافة شرائح المجتمع عبر أثير إذاعة رأس الخيمة، من خلال تقديم برنامج إذاعي أسبوعي على مدار العام، يحمل اسم «المستديرة» ويتطرق للعديد من الموضوعات الرياضية الهادفة، مما يخلق جيلاً واعياً ومدركاً رياضياً.

من جانبه أثنى محمد غانم مصطفى مدير عام هيئة الإذاعة، على مذكرة التفاهم وما تضمنته من بنود واستراتيجية عمل ستقدم الإضافة للجمهور الرياضي، وتأمل أن تحقق الأهداف المنشودة بين الجانبين، وتقدم بالشكر ليوسف البطران والقائمين على النادي على اختيار إذاعة رأس الخيمة لتحقيق وتفعيل الجانب الإعلامي في الإمارة، الذي نتمنى من خلاله الظهور بصورة مشرفة ترتقي بالإنجازات والتطلعات لرياضة الإمارة.